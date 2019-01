Bývalý strážník se vyhýbal vězení. Přijet si pro něj museli policisté

Bývalý strážník městské policie Pavel Koblížek dnes podle policistů nastoupil do výkonu trestu na patnáct let. Muž před čtyřmi lety zastřelil ve Vysokém Mýtě jednoho muže a druhého těžce zranil. Bylo to den před silvestrem roku 2014.

Opilý Koblížek se domáhal vstupu na diskotéku. Obsluze ukazoval odznak strážníka a s kamarády se chtěl dostat zadarmo dovnitř. Ochranka ho ale nepustila. Začala hádka a Koblížek vystřelil nejprve do vzduchu a pak zbraň obrátil proti sokům.

Zavražděnému Radkovi provrtala střela hrudník a zemřel na ulici. "Nesu to špatně, jak by bylo vám, to je jediný co řeknu, omlouvám se," uvedl bratr zavražděného Lukáš Svoboda. Druhý muž skončil těžce zraněný.

V červnu 2016 ale dostal Koblížek u krajského soudu podmínku. "Já si myslím, že to byla nutná obrana," řekl tehdy Koblížek. Podle otce zavražděného to nebyl spravedlivý trest.

Koblížek nemusel do vězení, přesto se proti rozsudku odvolal. A to se mu nevyplatilo. Podle vrchního soudu nešlo o nutnou obranu, ale naopak o vraždu. Dostal patnáct let.

Nečekané rozhodnutí bývalého strážníka úplně zpražilo. Pozůstalí po oběti střelby se objímali a neskrývali dojetí. "Spadl mi kámen ze srdce. Skoro se mi chce brečet. Jsem šťastný, aspoň něco. I když to bráchu nevrátí," dodal Radkův bratr.

Koblížek se měl nástupu trestu vyhýbat. A tak si dnes pro něj přijela policie. "V dopoledních hodinách jsme u šestačtyřicetiletého muže ve Vysokém Mýtě vykonali příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody," potvrdila policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Poškozené rodině a pojišťovnám má Pavel Koblížek navíc zaplatit podle rozsudku poměrně vysoké odškodné, a to dva miliony dvě stě tisíc korun.