Celebrity si vybírají strany! Válka Dary s Rytmusem má dohru

Devět měsíců dokázali Dara a Rytmus držet své emoce po rozchodu pod pokličkou. Teď ale nastal zlom a dříve zamilovaná dvojice na sebe začala veřejně útočit. Když rapper z internetu smazal společné fotky i píseň 8. október, který dal Daře k výročí, nemohla už zpěvačka mlčet.

Tak drsnou reakci bývalého přítele ale zřejmě nečekala. Rytmus jí bez okolků vzkázal, aby už nechala jeho i jeho novou lásku Jasminu Alagič na pokoji. Zatímco Daře ale pod příspěvkem přibývají slova podpory, rapper raději možnost komentářů vypnul.

Na jednu nebo druhou stranu už se na sociálních sítích začaly klonit i celebrity, píše portál pluska.sk. Zpěvaččin příspěvek "lajknul" její kolega z branže Richard Müller či herečky Aňa Geislerová a Elena Podzámská. Rytmusovy drsné věty se zase líbí moderátorce Zuzaně Belohorcové či političce Monice Beňové.

Daře vyjádřila podporu i tenistka Dominika Cibulková. "Víš, že nejsem velká citlivka, ale tohle ANO," napsala pod její fotku. "Úplně souhlasím, ale tohle všechno si vyžaduje zralost… Je krásné, jak to učíš i lidi okolo. Spokojenost a lásku přeji," doplnila slovenská zpěvačka Zdenka Predná.

Rolins na instagram ke své fotce, na níž je společně s Rytmusem a dcerou Laurou, zveřejnila dlouhé vyznání ke dni 8. října. "Pokud bych popřela minulost, svoje emoce, lásky, popřu sebe a každé slovo, které jsem kdy vypustila z pusy. (...) Patrika mám, odhlédnouc od všeho, stále ráda," napsala.

Rytmus ji ale hrubě odbyl. "Daro, na co je to dobré? Moc tě prosím, nech nás už žít s Jasminou naši lásku. Rozešli jsme se v lednu a už je říjen. Dopřej nám štěstí, jako ho přejeme i my tobě a nevracej se do minulosti," uvedl v popisku fotky se svou novou přítelkyní Jasminou.