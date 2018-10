Češi jsou čím dál víc líní. Dvě třetiny nesportují ani 3x za měsíc

Pohyb je pro člověka velmi důležitý, a to především pravidelný. Díky pohybu můžeme předejít řadě onemocnění. Češi se touto radou však podle průzkumu Eurobarometru, zaměřeného na Sport a fyzickou aktivitu, neřídí. Patříme spíše mezi národ, který si raději poleží, než aby vyrazil na kolo nebo šel do posilovny. Dvě třetiny Čechů se k pohybu nedonutí ani 3x do měsíce.