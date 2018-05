České poště hrozí tučná pokuta! Osobní data řidičů dostali cizí lidé

Česká pošta se k činu přiznala, celkem bylo chybně rozesláno na 2500 zásilek. Mělo jít o výzvy řidičům, aby zaplatili pokutu za nějaký z přestupků spáchaných v Praze. Pochybení už řeší i Úřad pro ochranu osobních údajů, informuje MF Dnes.

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka byla příčinou obrovského omylu technická chyba obalovací linky, která zabalenou obálku nepotiskla aktuální, ale následující adresou. V praxi tak dostali hříšníci výzvu k zaplacení pokuty za přestupek, kterého se dopustil řidič "v pořadí za ním". Cizí lidé si tak mohli přečíst jména, přesné adresy viníků, datum jejich narození, registrační značku auta, aj.

Pošta se hájí tím, že šlo o ojedinělý incident, který se nedal předpokládat. Už podnikla i potřebné kroky k tomu, aby se chyba nikdy neopakovala.

Podle MfD má Úřad pro ochranu osobních údajů o verdiktu už jasno, nechce ho ale sdělit médiím dříve, než se jeho závěry dozví Česká pošta. Té by se mělo vyrozumění dostat do rukou do dvou týdnů.

Poště nyní hrozí pokuta až deset milionů korun. Zálěží na tom, jestli jde o systémové pochybení a jestli byla firma na problém upozorňována. Zástupci pošty tvrdí, že zákon neporušili. V případě, že by se úřad rozhodl pokutu udělit, je Česká pošta odhodlaná se odvolat.