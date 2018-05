Česko je vyschlé jako troud. V řekách je vody rekordně málo

To se týká především řek - při porovnání průtoků z 11. května hydrologové ke svému zděšení zjistili, že si mohou do tabulek zapsat nová absolutní minima například na Labi, Sázavě, Moravě či Svratce. A to se na některých místech průtoky měří déle než sto let.

reklama

A jak upozorňuje pondělní MF DNES, velmi málo je i vody v rybnících. "Oproti obvyklému stavu chybí přibližně 40 procent vody," cituje deník Josefa Malechu z Rybářství Třeboň.

Voda přitom kvůli dlouhodobě suchému počasí nemizí jen z povrchu. Na úrovni silného či mimořádného sucha je podle měření také 62 procent mělkých vrtů, ve kterých odborníci měří hladinu podzemní vody. A to nevěští nic dobrého pro majitele studní.

Vyschlá je i půda. Na některých místech dokonce tak, že si z ní už rostliny nedokáží vytáhnout žádnou vodu a vadnou. Je to dané i tím, že v zimě málo sněžilo a na jaře málo pršelo.