Češi zuří kvůli smrti lvíčat. Expert: Nechat je zemřít je normální

Velkou radost vystřídal smutek. Dvě lvíčata ve volné přírodě již vyhynulého lva berberského z liberecké zoo zahynula. Podle vedení zoo se to stalo náhle a neočekávaně. Někteří z návštěvníků zoo se ale pozastavili nad stavem lvice po porodu ještě před smrtí obou lvíčat.



"Co nám bylo hned divné, všechna zvířata se vrhla na syrové maso, s výjimkou lvice od mláďat. Ta absolutně nejevila zájem o potravu. Bylo tam více lidí a všichni se divili tomu samému – nezájmu o potravu. Vícekrát jsme se vrátili, maso zůstalo nedotčené. Lvice na nás působila vyhuble," napsala do redakce TN.cz jedna ze čtenářek.



"To, že jste si vymysleli (nevím zda si o tom rozhodujete sami) tento bezkontaktní dohled, je dost pohodlné a nezodpovědné. Lidé i vy jako zoo, co tu píšete o přírodních zákonech, dyť ty zvířata jsou v zajetí, tak jaké přírodní zákony. Takto vzácná mláďata by měla být kontrolována několikrát týdně zda prospívají, stejně jak se to děje u lidských dětí a pří úbytku váhy je okamžitě převést na umělé krmení," napsal na facebook zoo Michal R.

"Pro bezkontaktní chov existuje řada rozumných důvodů a je v tomto shoda napříč odborníky a zoologickými zahradami. Rozhodně se nejedná pouze o osamocené rozhodnutí liberecké zoo. Je určitě nesprávné obviňovat nás z "pohodlného" jednání," odpověděla zoo.



Že lvice přijde o vrh je běžné i ve volné přírodě, řekl ředitel jihlavské zoo Jan Vašák. "Je lepší dát šanci kočce, aby se o svá mláďata naučila postarat sama. Ve většině případů to nakonec vyjde. Pokud by se o mladé nestarala, tak je lepší je dál neodchovávat a případně je nechat i utratit. Když se narodí defektní zvíře, tak v umělém chovu stejně časem pojde, nebo z něj vyroste defektní jedinec. A místo pro umístění je omezené, je tedy hloupost odchovávat taková zvířata," vysvětlil Vašák.



"Nemělo by být pravidlem, aby se mláďata brala na umělý odchov. Pokud by se tedy nejednalo o extrémně cenné zvíře s opakovanými problémy, které navíc pochází z jediného možného nepříbuzného spojení. Taky nijak zásadně nezasahujeme do chovu," doplnil Vašák.



Lvíčata, která se narodila v noci ze 13. na 14. prosince, zahynula v prvním lednovém týdnu. O jejich skonu informovala zoo v pondělí 7. ledna. "Z výsledků pitevního rozboru vyplývá, že příčinou mohla být náhlá ztráta mateřského mléka u lvice," oznámila Zoo Liberec.



"Chování samice ani obou mláďat nevykazovalo žádné nestandardní projevy, a tak jsme neměli žádný důvod k pochybnostem. Lvice přišla o mláďata náhle, bez předchozích varovných signálů," vysvětlil již dříve zoolog Luboš Melichar.

