Cestování v čase? Na fotce z roku 1940 muž drží mobilní telefon!

Pořádný rozruch na sociální síti způsobila fotografie z roku 1943. Na první pohled na ní není nic neobvyklého, lidé se opalují na pláži nebo se koupají v moři. Když se však na fotografii více zaměříte, všimnete si muže v hnědém obleku, který stojí a v ruce něco drží. Podle lidí se jedná o cestovatele v čase, který se dívá na svůj mobilní telefon, zveřejnil britský deník Mirror.

Fotografii z pláže Towan v Cornwallu ve Velké Británii zveřejnil na svém profilu na twitteru Stuart Humphrys. "Britští válečníci unikli k moři, tato cornwallská pláž byla vyfotografována v září 1943. Bylo by krásné, kdyby někdo z vás dokázal zjistit, co je to za pláž," napsal Humphrys na profilu.

British war workers escape to the seaside - this Cornish beach was photographed in September 1943. (It would be lovely if one of you were able to identify which beach!) pic.twitter.com/BpLyuwSb8z — BabelColour (@StuartHumphryes) 30. z 2018

Muže s mobilem si okamžitě na twitteru začali lidé všímat. "Zdá se to jen mě nebo má tento muž mobil ve čtyřicátých letech?," napsal jeden z uživatelů. Další uživatelé se radovali, že je konečně důkaz cestování v čase. Humphrys pod fotografií dodal, že spíš muž má v ruce spíše cigaretu.

Nejedná se však o první případ, kdy se v minulé době někdo objevil s mobilem. V roce 2010 byl zveřejněn na internetu videoklip s krátkým filmem Charlieho Chaplina. Film z roku 1928 zachycuje procházející ženu s mobilem, který drží u ucha.

Dalším případem je obraz Mr. Pynchon and the Settling of Springfield od malíře Umberta Romana z roku 1937. Na něm je zachyceno setkání amerických domorodců s anglickými kolonisty. Jeden ze sedících mužů prý drží mobil, který se podobá dnešním chytrým telefonům.