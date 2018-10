Cigarety opět zdražují! Kolik si za krabičku připlatíte?

V příštím roce čeká tabákové firmy další růst nákladů. Každá krabička vyprodukovaná na území Evropské unie bude totiž muset mít unikátní kód. Bude tak možno vysledovat její cestu od velkovýrobce až do vaší trafiky. Chce se tak znemožnit pašování cigaret a jejich následný nelegální prodej.

Jenže pro společnosti vyrábějící cigarety a kuřivo to znamená zbytečné stamilionové výdaje navíc. Kvůli kódu budou totiž nuceny změnit celkový design krabičky. Další zdražení bude následovat v příštím roce, aby si tabákové firmy udržely marže. Prozatím se počítá se zdražením v řádu korun. Pokud však jste silní kuřáci a kouříte třeba dvě krabičky denně, rozdíl ve vaší peněžence bezpochyby pocítíte.

Podle statistik to zatím nevypadá, že by zdražování odrazovalo Čechy od kouření. A výrazný pokles prodeje cigaret a tabákových výrobků nebyl zaznamenán ani po zákazu kouření v restauracích a hospodách v květnu 2017. Od té doby se podle adiktologa Adama Kulhánka snížil počet vykouřených cigaret o dvě až tři cigarety denně na jednoho kuřáka. "Hlavní motivací ale nejsou zákonná omezení. Kuřáci to dělají především kvůli svému zdraví," domnívá se Kulhánek.