Dádiny výmluvy jsou marné! Tohle o zbytkovém alkoholu říká právník

"Neexistuje kategorie zbytkového alkoholu. Z právního i faktického hlediska je to jedno. Je totiž rozhodující, jestli je alkohol v krvi, nebo není. Snížení reakcí a další projevy obsahu alkoholu v krvi jsou stejné," řekl pro TN.cz advokát Pavel Kolesár.



Hranicí je jedno promile. Pokud je hladina alkoholu menší, v soudní praxi se to obvykle považuje za přestupek. Řidič tak může přijít o řidičák a body. Při vyšším obsahu už však může soud případ řešit jako trestný čin. A to by znamenalo i pobyt za mřížemi. "Jedná se o obecné ohrožení, trestní sazby jsou v řádech jednotek let," doplnil Kolesár.



Odpoledne ve středu 26. prosince se na křižovatce v pražských Vinohradech srazila Patrasová s dalším autem. Měla nadýchat 2,5 promile. Že měla pozitivní test na alkohol, potvrdil i její manžel Felix Slováček. Herečka ovšem odmítla, že by před nehodou pila, šlo prý o zbytkový alkohol.



"Ano, my jsme den předtím slavili u dcery Štědrý večer a tak jsme tam pili. Byl to zbytkový alkohol. Ten den, co jsem se nabourala, tak jsem nic nepila. To bych nevlezla do auta," řekla Patrasová již dříve pro televizi Nova.



Díky nehodě se ale podařilo policii zadržet mezinárodně hledaného muže. Ten totiž řídil druhé auto. Po srážce sice obratem vyklidil scénu, tím však jen oddálil nevyhnutelné. Policisté jej zanedlouho dopadli. Další podrobnosti k případu policie nesdělila.

Poslechněte si rozhovor s Dádou Patrasovou o nehodě pod vlivem alkoholu: