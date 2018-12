Dáda není jediná, kdo řídil pod vlivem. I další celebrity v tom lítaly

Herečka Dáda Patrasová bourala na druhý svátek vánoční na pražských Vinohradech. Dechová zkouška ukázala 2,5 promile alkoholu. Obvinění ale podle informací televize Nova dodnes nepadlo. Policie se k případu zatím nechce vyjadřovat a herečka na žádosti o vysvětlení nereaguje. V den nehody vše svalovala na zbytkový alkohol.

"Ano, my jsme den předtím slavili u dcery Štědrý večer, a tak jsme tam pili a byl to zbytkový alkohol. Ten den, co jsem se nabourala, tak jsem nic nepila. Přeci bych nevlezla do auta," sdělila televizi Nova Patrasová.

Podle manžela Felixe Slováčka si to ale popletla a den před nehodou u dcery nebyla. Rodina její problém s alkoholem prý řeší už nejméně 10 let. Dádě Patrasové nyní hrozí nejen tři roky vězení, ale pokud se potvrdí její závislost na alkoholu, tak i soudem nařízená ústavní léčba. O tom, zda by ji podstoupila i dobrovolně, herečka nemluví.

Kvůli tomu, že bourala, nedorazila Patrasová na představení a o práci v muzikálu Sněhová královna přišla. Není však jedinou celebritou, která měla problém s alkoholem a řízením auta.

Herec Roman Zach naboural se svým autem v obci Žďár na Rakovnicku do kamionu. Policie mu pak naměřila téměř 2,5 promile. Soud mu uložil zákaz řízení na dva a půl roku a peněžitý trest 50 tisíc korun.

Den po maturitním večírku sjela Ewa Farna z cesty. Auto se převrátilo přes střechu a zpěvačka vyvázla s otřesem mozku. Policistům tvrdila, že před jízdou nepila, ale nadýchala 0,8 promile. Po patnácti měsících jí vrátili řidičák.

Dvě desetiny promile alkoholu v krvi, o 50 kilometrů překročená rychlost a nedání přednosti - to vše stálo za nehodou na okraji Olomouce, při které Chantal Poullain zranila dva lidi. Za ublížení na zdraví vyfasovala herečka podmíněný trest.