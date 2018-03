Dcera je nezvladatelná, přiznala Helena. Nejspíš skončí v ústavu

V premiérovém dílu Výměny manželek jste viděli rodinu z Písku, kterou tvoří Marcela (34), Josef (47) a dcery Isabela (15) a Nela (8). Na druhé straně jste se seznámili s Helenou (43), Luďkem (55), dcerami Helenou (14), Janou (13), Marií (11), Valentinou (12) a syny Petrem (7) a Matýskem (9), kteří žijí ve Vrchotových Janovicích.

Helena na Výměnu manželek vzpomíná dobře. "Konflikt jsme měli asi jen dvakrát. Přišli jsme na to, že máme stejné koníčky. Já jsem před ním smekala, protože je to nemocný pán, ale obrovský bojovník," popsala.

Zato o starší dceři Isabele tak hezky nemluvila. "Isabela není vůbec k ničemu vedená. Musela jsem ji prosit, aby mi šla utřít nádobí, u nás je to automatické. V pokojíku binec, maminka to neuklízí, neřeší. A čtrnáctiletá holka, která chodí s osmadvacetiletým klukem? Připadala mi, jakože žije v pohádce, moje holky mají víc rozumu než ona," myslí si Helena.

Výměna jí dala hodně. Uvědomila si, že je na děti pedant, že by měla zvolnit a také jim víc povolit. Je ráda, že doma zastanou práci, postarají se jeden o druhého. "Za své děti a za svého manžela se nestydím," vzkázala.

To Luděk si natáčení zdaleka tolik neužil. "Neměl jsem tu náhradní manželku, ale další dítě. Byla to maminka, která sama od sebe neudělala vůbec nic. I když jsem jí to ukázal, neudělala to tak, jak měla. Zkusil jsem si, jaké to je jet nonstop – spával jsem tak hodinu nebo dvě. Byla to ženská k ničemu," tvrdí Luděk.

Podle něj Marcela jeho dcery prakticky terorizovala. "Ona si ty holky popletla. My jsme šli do Výměny, protože Janča je nezvladatelná. A ona si ji spletla s Helenou, takže ji začala pérovat. Jenže Hela si to nenechala líbit a řekla, ať jí nerozkazuje. Helča je u nás takový generál, který dětem šéfuje, a nelíbilo se jí, co Marcela dělá. Takže jak se chovala Marcela k nim, tak se chovaly holky k ní," vysvětlil Luděk.

Problémy s Janou už prý nějakou dobu trvají. Chytla se špatné party, kterou jí rodiče zakázali. A dospívající dcera se jim začala stavět na zadní. "Začala nám dělat naschvály, začala lhát, vymýšlet si, ubližovat sourozencům. Když se jí něco nelíbí, nebere si servítky. Podstoupili jsme s ní vyšetření, kde nám řekli, že je to mezi námi tak narušené, že se to nevyřeší jinak, než že ji umístíme do nápravného zařízení, aby si uvědomila, kde jsou hranice, které nesmí překročit," popsala Helena.

Řeč přišla i na zbylé děti. Ty, které má Luděk z předchozího manželství, žijí na Ostravsku. Luděk je dokonce dědečkem, další dvě vnoučata jsou na cestě. Také z Heleny už je babička. Nejstarší děti po rozchodu žily s manželem.

S druhou rodinou by v kontaktu byli rádi. Helena si s Josefem dokonce ze začátku telefonovala a domlouvali se, že by i s holkami přijel na návštěvu. K tomu ale nedošlo, podle manželů pravděpodobně kvůli Marcele, která si to nepřála.

