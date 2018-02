"Dcera skočí z galerie!" volala žena policii do Národního divadla

Policisté přijali hlášení o sebevražedném úmyslu v Národním divadle v pátek kolem tři čtvrtě na devět večer. Tvrdila, že její dcera chce skočit z nejvyšší galerie divadla. Operátoři nechtěli nic podcenit, a tak na místo povolali několik policejních jednotek.

"K Národnímu divadlu tak ve velice krátké chvíli dorazily přibližně dvě desítky mužů a žen zákona. Takovéto množství policistů bylo adekvátním počtem také proto, že v danou chvíli sledovala v hledišti právě probíhající představení Carmen bezmála tisícovka diváků," informoval policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Pro policisty to byla opravdu nestandardní situace. Věděli, že zákrokem by narušili představení a možná také vyvolali paniku, která by vedla ke zraněním. Zároveň podle Hulana museli uvážit možnost, že by mohlo jít o provokaci či hrozbu teroristického útoku.

Nejdříve proto muži zákona s fotkou ženy, která měla mít sebevražedný úmysl, zamířili za personálem divadla. Ten potvrdil, že taková žena opravdu sedí v hledišti. Než se policisté stačili rozhodnout, co dál, zavolala oznamovatelka znovu na tísňovou linku a svá slova odvolala.

"Neb se s největší pravděpodobností jednalo o nedorozumění, nebo možná dokonce žert ze strany její dcery. Žena dokonce důrazně žádala operátora, aby zastavil veškerá opatření, která do té doby policisté učinili," doplnil Hulan.