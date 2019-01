Dívka na videu mlátí psa. Kritika se zvrhla, lidé jí vyhrožují smrtí

V pondělí se na sociálních sítích objevilo video, kde zhruba desetiletá holčička stojí na trampolíně a pohlavkuje psa. Na záběrech je vidět, že do psa párkrát také kopla. Ihned poté se strhla obří vlna kritiky, která přerostla ve vyhrožování a kyberšikanu. Z toho důvodu také facebook video smazal.

Pobouření lidé neměli v úmyslu nechat to být, proto začali hromadně psát nejen dotyčné dívce, ale také jejím rodičům. Jenže pod fotkami na jejím profilu se hromadí komentáře, jejichž pisatelé přejí holčičce dokonce smrt! Lidé se navíc prostřednictvím sdílení na sociálních sítích snaží zjistit, kde dívka bydlí, aby mohli výhrůžky fyzickou likvidací naplnit.

"Doufám, že ji někdo bude znát a dá mi její adresu. Rodiče bude určitě zajímat, co mají doma za ku*du nevychovanou!" napsala jedna uživatelka. "Je někdo, kdo tuhle zrůdu zná osobně? Doufám, že jí někdo namlátí tlamu," zní jeden z komentářů pod profilovou fotkou dívky. "Špína jedna odporná, karma ji ale dožene. Dostat se mi do rukou, tak je mrtvá," stálo v jiném komentáři.

Dívka se ze strachu uchýlila do bezpečí domova a smazala původní profily na sociálních sítích. Na instagramu odpoledne zveřejnila video, kde se za svůj čin omlouvá. "Mám nový účet, protože už se to nedalo snést. Nejsem teď ve škole, protože jsem z toho byla špatná. Celý den jsem brečela, bála jsem se okolního světa," říká dívka v omluvném videu.

"Chtěla bych se všem omluvit, nejvíc tomu pejskovi. To video bylo sehraný. Nevím, proč jsem to točila, bylo to spíš ze srandy s kámoškama. Ale vím, že to sranda nebyla. Jinak svého pejska mám moc ráda," tvrdí holčička. Ve videu říká, že je pes divočejší a ona nezvládla své emoce. "On si hrál, ale mě to docela naštvalo. Měla jsem poškrábaný záda," tvrdí.

Urážlivé komentáře a výhružky sklidila i její sestra. "Zd*chni ty h*vado tyranské, doufám, že budeš trpět v bolestech," stálo v jednom z komentářů u její fotky. Ta se ale brání, že s tím nemá nic společného. "Když už chcete někomu nadávat, tak mně, ne ségře," zastala se sestry dotyčná dívka.

K případu se vyjádřil i otec holčičky. "Jestli dcera nemá přes svůj věk ještě rozum, tak vy byste ho mohli mít. Já, který podporuji útulek, bych byl poslední, který by dovolil týrat zvíře a řešil bych to," napsal neziskové organizaci, která video sdílela.

Redakce TN.cz se obrátila i na policii, jestli se případem zabývá, ta o něm ale nemá žádné informace. "Nikdo nám žádné týrání pejska nehlásil," uvedla mluvčí policie Magdaléna Vlčková. Zároveň dodala, že v souvislosti s případem nikdo policistům nehlásil ani výhružky či kyberšikanu. "Pokud se dívka bude cítit ohrožená a rodiče se na nás obrátí, pak se tím policie samozřejmě bude zabývat," řekla Vlčková.