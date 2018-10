Brutální představení v cirkuse! Lvice se vrhla na dívku (4). VIDEO

Hrůzný zážitek si prožila malá dívka z Ruska. Při vystoupení v cirkuse na ni zaútočila lvice a zakousla se jí do hlavy. Dívka skončila s vážnými zraněními v nemocnici. Celou scénu zachytil jeden z návštěvníků cirkusu na svůj mobilní telefon.

Návštěvu cirkusu v ruské obci Uspenskoje asi nikdy nezapomene čtyřletá Xenie. Krotitel lvů neudržel svoji svěřenkyni, ta se vrhla na malou dívku a pokousala ji. Holčička skončila v nemocnici s vážným zraněním obličeje a hrudníku.



"Na tváři má stopy po kousnutí, které se jí táhnou od ucha k bradě," popsala podle portálu Daily Mirror zranění čtyřleté dívky Valentina Pavlovová, která pracuje v nemocnici jako součást lékařského týmu, který dívku léčí.

Lvice v Uspenskoje zaútočila na malou dívku:



"Lvice zachytila dítě svou prackou, vtáhla jej do arény a zakousla se mu do hlavy. Pracovníci cirkusu lvici odtáhli a dívku odvezli do nemocnice. Je ve stabilizovaném stavu a není v ohrožení života," doplnila Pavlovová.



Ruské cirkusy běžně využívají při svých představeních divoká zvířata a podobné útoky nejsou výjimkou. Letos napadl medvěd svého chovatele při cirkusovém vystoupení poblíž Volgogradu poté, co jej muž nutil jezdit na skateboardu. Na základě tohoto incidentu vznikla i petice, která požaduje zákaz vystupování divokých zvířat v ruských cirkusech.



Medvěd útočí na svého chovatele: