Do hotelu narazilo auto, ten se zřítil. Zemřelo nejméně deset lidí

Budova se podle místních médií zřítila kolem půl desáté večer. Údajně potom, co do budovy narazilo auto. Objekt byl prý starý a zchátralý.

Při nehodě zemřelo nejméně deset lidí, tři jsou v kritickém stavu. Další dvě desítky jsou uvězněny v troskách. Informuje o tom Times of India.

Early morning visuals from #Indore building collapse site, the incident has claimed 10 lives. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/rFOLYGMADO