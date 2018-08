Do Ordinace míří nový muž a žena! Zamotají hlavu starým známým

Čtrnácté sezóna Ordinace v růžové zahradě 2 startuje už 28. srpna. Ani tentokrát nebudou chybět nové postavy, které zamíchají dějem. A to obzvlášť u Mázlových a v životě Mariky, která se po roční stáži v Plzni vracído Kamenice.

Saša Koutecká (Pavlína Němcová)

Je krásná, inteligentní a v práci se těší uznání. Jediné, co jí chybí, je muž. Její dcera už je dospělá, matku nepotřebuje tolik jako dřív, a Saša se cítí až moc sama. Možná samota, možná touha mít vedle sebe někoho, o koho by se mohla opřít a s kým by mohla trávit hezké chvíle po práci, ji žene na seznamku.

"Moje postava se jmenuje Saša Koutecká, je to rozvedená žena s dvacetiletou dcerou. Pracuje jako laborantka v nemocnici. Vyhlídl si mě tam primář Mázl, ne pro sebe, ale pro Karla Rytíře, kterému by mě rád dohodil. Tak uvidíme, jak to dopadne. Určitě tím dějem trochu zamíchám," popsala svou postavu Pavlína.

Na natáčení Ordinace se moc těšila. Sledovala ji už dříve, a když nabídli roli, začala sledovat každý díl. "Byla jsem na kamerových zkouškách, a když mi pak produkce zavolala, mohu říct, že jsem měla obrovskou radost. Je to pro mě nová výzva a zároveň velký stres. Ale je tu úžasná atmosféra, jsou tu na mě všichni hodní, a tak ze mě tréma postupně spadávala. A můj první herecký partner, kterým byl dnes Petr Rychlý, je srdečný člověk a díky němu ze mě spadla tréma po velice krátké době," svěřila se herečka.

Scénář postavě předepisuje seznámení přes internet. Co si Pavlína o takovém způsobu seznamování myslí? "Internet je usnadněním každodenního života, ale zároveň může podporovat špatnost lidí, kteří se pod skrytou identitou mohou vydávat za někoho jiného. A právě tato nekontrolovatelná možnost skryté identity mne vede k velké obezřetnosti k seznamování po internetu," přiznala.

Jan Sekora (Jan Hájek)

Jakmile na své silné motorce přejede ceduli Kamenice, nebude nejmenších pochyb o tom, že tenhle muž do seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 nepřijel jenom na návštěvu. Jan Sekora totiž není jen motorkář v kůži, který se připlete k vážné dopravní nehodě, ale především velmi schopný lékař, který by rozložené kamenické chirurgii mohl dát nový řád.

Stejně tak, jako bude vstup doktora Sekory osudový pro hrdiny Ordinace, byl příchod do seriálu osudový pro jeho představitele Jana Hájka. Ordinace mu totiž doslova a do písmene zachránila život!

"Moje postava je Jan Sekora, který přijíždí z Německa jako nová posila lékařského týmu kamenické chirurgie. Přijíždí ale především proto, aby se zúčastnil konkurzu na nového primáře. Je to motorkář, má silnou mašinu, hausbót a používá nestandardní postupy. A tak je poměrně výrazný," myslí si o své postavě Jan.

Postava je podle něj napsaná tak, aby rozčeřila hladinu. Ovlivní profesní život mnoha postavám. Předně bude stát v cestě docentu Márovi, který si brousí zuby na primariát. Zásadní bude také jeho setkání s Marikou, která se zhruba ve stejném čase vrací do Kamenice ze stáže v Plzni. Vztah mezi nimi bude komplikovaný, poznamenaný něčím důležitým z minulosti.

Sekorův nástup do Ordinace byl hodně komplikovaný a nakonec sám skončil v rukou lékařů. Na první natáčecí den totiž přijel s hodně oteklým kolenem. "Den předtím jsem měl představení, kde hodně padám, poranil jsem si koleno a ta noha mi přes noc natekla tak, že jsem na druhý den nemohl takřka chodit ani stát. Protože jsme ale točili na operačním sále, byl tady přítomný odborný poradce, MUDr. Otakar Dosoudil, který se na to podíval a okamžitě mě poslal do Motola," vzpomínal herec.

Pak už to šlo ráz na ráz. Zjistili, že se mu v koleni usídlil zlatý stafylokok a začal vytvářet kolonie. Nakonec musel na operaci. "Měl jsem štěstí, že se zánět podařilo vyčistit a nepoškodila se kost. Kdyby se to chytlo kosti, jsem vyřízený. Kdybych tady Otakara nepotkal a neřešil to hned, měl bych velký problém," přiznal.