Dojemná zpověď Mirka: Prozradil pravou příčinu smrti Simony

Od natáčení se prý v rodině nic moc nezměnilo. "Jsme šťastní a spokojení," pochválil si Miroslav. Lépe se vede i Nikole, která po smrti maminky měla problémy ve škole. Sice musí opakovat ročník, všechno se ale obrací k lepšímu. "Po tom, co umřela mamka, jsem měla hodně absencí. Teď, když mám vlastní pokoj, se můžu v klidu učit. Mám tam klid, soukromí. Mám teď i lepší třídu, tolik si mě nedobírají. Dřív se mi hodně smáli a nadávali mi," vzpomínala dívka.

Jedině malá Blanička si v novém domě ještě úplně nezvykla a nechce ve svém pokoji spát. "Začala kvůli tomu chodit k doktorovi. Má problém tam usnout, když usne, musí mít rozsvíceno. Když se vzbudí ve dvě hodiny ráno, vezme si deku a lehne si na gauč nebo na zem, že v pokoji spát nebude, protože se jí zdálo o mamince," popsala Mirek.

Smrt maminky Simony byla pro všechny šok. "Bylo to náhle. Měla srdeční aneurysma, to je skrytá srdeční vada, o které nikdo nevěděl. Když jsem se na to ptal doktorky, řekla mi, že srdce mělo hodně adrenalinu, štěstí. Jedna srdeční stěna byla slabší a nevydržela to. Kdyby se o tom vědělo dřív, dalo by se tomu zabránit, byla by na nějakých prášcích. Nikdy si nestěžovala, že by ji bolelo srdce," vzpomínal Mirek. "Když scházela schody, začala se jí motat hlava. Pak mi řekla, že se jí špatně dýchá. Šel jsem jí pro vodu a než jsem se vrátil, už ležela fialová na zemi," dodal.

Po smrti snoubenky to neměl lehké, naštěstí ale na svůj smutek nebyl sám. "Měl jsem kolem sebe hodně přátel, kteří se mnou byli pomalu každý den. Drželi mě nad vodou. Teď už je to o mnoho lepší. Chybí nám a vždycky chybět bude, mámu nikdo nenahradí," řekl.

Díky show se Mirek zbavil většiny dluhů a i to podle něj pomohlo tomu, že získal Blaničku do péče. "Teď si chci zažádat o insolvenci, aby bylo všechno v pořádku. Mohl bych si zažádat i o adopci Blanky, ale s tím by musel souhlasit biologický otec. Ten sice je známý, ale nejeví o ni zájem," vysvětlil. Finančně to zvládají celkem dobře, především díky tomu, že naplatí nájem.

Mirek má z předchozích vztahů dva syny a jednu dceru, vídá se ale jen s jedním z dětí. "S mladším se vídám, se starším ne. Co umřela mamka, přestal sem jezdit. Třetí dítě je dcera přítelkyně, kterou jsem měl v Liberci. Čtyři roky jsme se snažili o miminko, když jsem se chtěl odstěhovat, oznámila mi, že je těhotná. Řekla, že pokud si myslím, že to není moje, nemusím jí nic platit, ale že holku v životě neuvidím. Takže takhle to skončilo," řekl s tím, že do budoucna by přítelkyni chtěl - hlavně prý kvůli holkám.

