Dopravci zavedli nový jízdní řád vlaků. Přibylo víc přímých spojů

Počínaje dnešním dnem v Česku začíná platit nový železniční jízdní řád, který by měl mnoha lidem usnadnit dopravu. V některých krajích se ale naopak řada spojů úplně zrušila. Podrobný přehled změn v jízdním řádu Českých drah v jednotlivých krajích si připomeňte v tomto článku.

Velkým přínosem nového jízdního řádu je efektivnější a frekventovanější doprava do hlavního města. Například mezi Hradcem Králové a Prahou přibyly víkendové rychlíkové spoje Českých drah. Cestující se také mohou u Českých drah těšit na přímé spoje mezi Prahou a Opavou. Ani konkurenční společnosti však nezůstávají pozadu.

RegioJet navýšil počet spojení mezi Prahou a Českými Budějovicemi a Leo Express snížil počet zastávek na trase Praha - Košice, díky čemuž cesta trvá kratší dobu. Vlak ode dneška nebude stavět v Bystřici a Kysaku, jízdní doba tím pádem bude kratší o 17 minut.

Nový jízdní řád lidem také zjednodušil cestování vlakem do zahraničí. Například Leo Express zavedl přímé víkendové spoje z Prahy do Krakova. Ode dneška začíná také jezdit nový spoj rakouských drah ÖBB z Vídně do Berlína, který bude stavět v Ostravě a Bohumíně.

RegioJet informoval, že ode dneška čekají mírné komplikace lidi, kteří cestují přes Brno. Z důvodu celoroční výluky vlaky nebudou zastavovat ve stanici Brno hl. nádraží. Místo toho budou stavět ve stanicích Brno dolní nádraží a Brno-Židenice. České dráhy uplatní stejný model pro dálkové vlaky mezi Prahou a Břeclaví.