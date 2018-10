Drsný vzkaz Jarmily: Jirku bych zakopala, aby nemohl škodit lidem

Ve středu večer jste se mohli dívat na další díl oblíbené reality show Výměna manželek. Jarmila se dostala do rodiny, kde vše řídil dominantní Jirka. Jak na natáčení vzpomíná a co je u nich nového?

Ve středeční Výměně manželek jste viděli rodinu z Dlouhého mostu u Liberce, kterou tvoří Jarmila (51), Jan (44) a Adéla (14). Na druhé straně jste se seznámili s Martinou (35), Jirkou (39), Aničkou (16) a Lukášem (9), kteří žijí ve Volfraticích.

Jarka přiznala, že přihlásit se do Výměny byl její nápad. "Rodina mi splnila přání, abych byla na chvíli filmová hvězda. Což už se mi asi podruhé nepoštěstí," smála se. Rozhodně prý nešla do pořadu proto, aby se u nich doma něco změnilo. "Mám nejmilejší a nejúžasnější rodinu na světě. Kdybych něco chtěla změnit, na to bych nepotřebovala pořad," řekla.

V pořadu zaznělo, že její dcera Adélka je líná a že neumí vařit, z toho si ale Jarmila těžkou hlavu nedělá. "Já preferuju spíš školu. Ona umí vařit, ale když ji k tomu nikdo nenutí, tak to sama od sebe nedělá. Moje dcera je trošku jiná. Ona když něco nechce udělat, tak vám neřekne, proč to nechce udělat," vysvětlila.

V druhé rodině se jí nelíbilo. Vadilo jí především to, že Jirka měl na obě děti jiný metr. Přísnější byl podle ní k Lukášovi. "Když jsem našla ty prášky a přečetla jsem si v tom příbalovém letáku, na co všechno to je, byla jsem v šoku. Ten kluk byl úplně normální. Stačilo k němu změnit postoj. On se toho Jirky totálně bál. Facka přes hlavu, to bylo normální. Bylo mi ho hrozně líto. Je hrozný, že tohle Martina dopustí. Snažila jsem se Jirkovi vysvětlit, že je to malej kluk, ne velkej chlap, ke kterému by se mohl tak chovat," vzpomínala.

Podle ní jen u křiku nezůstalo. "Když Martina není doma, dokážu si představit, že by ho zmlátil. Výchova tam byla taková, jaká byla. Nejdřív dřevo, práce, potom zábava. Ale všechno se dá říct jinak. Za celou dobu jsem neslyšela, že by toho kluka pochválil. Radila jsme Martině tolik azyláků, psycho tam bylo každý den - to, jak tam táta řve, všechno bylo rozkaz. Myslím, že Lukáš ty prášky bral kvůli němu," řekla.

Pravdivé podle ní nebylo nařčení, že Lukášovi přestala dávat prášky na hyperaktivitu. "Každý den, když šel ráno do školy, si je sám bral. Já jsem ani nevěděla dávkování. V manuálu nebylo napsané, že bych mu měla prášky dávat," tvrdila.

K nevlastní dceři Aničce se Jirka podle Jarky choval úplně jinak. "Přišlo mi, že se ta holka v něm úplně zhlíží. Druhej den jsem si dovolila říct něco proti Jirkovi a už jsem byla špatná i u ní. Působilo to na mě, jako by spolu něco měli," myslí si.

Připomeňte si středeční Výměnu manželek:

Podle ní je Jirka špatný člověk, který si nejspíš v mládí musel zažít něco strašného. "Zakopala bych ho klidně deset metrů hluboko, aby neškodil lidem. V životě už tu rodinu nechci vidět. Oni ho neměli rádi ani ve vesnici. Když jsme přišli do hospody na šipky, půlka lidí mi říkala, ať si ho odvedu," vzpomínala.

