Důvod hádky Kate a Meghan odhalen. Řekly si to narovinu!

Britské vévodkyně Meghan a Kate už se podle zdroje amerických médií usmířily. Měly si vážně promluvit o Vánocích, které trávily společně. Kate měla dokonce švagrové narovinu říct, co jí vadí.

Roztržka mezi vévodkyněmi Kate a Meghan plnila v posledních týdnech přední stránky britských i amerických bulvárů. Teď média přišla s důvodem, který měl za jejich sporem stát. Kate se s ním měla svěřit při vánoční oslavě v sídle Sandrigham House v Norfolku.

"Kate otevřeně promluvila o svém pocitu, že ji Meghan využila, aby se vyšplhala do vyšších pater královského žebříčku," citoval anonymní zdroj z blízkosti britské královské rodiny zpravodajský portál aol.com. Kate prý dokonce Meghan řekla, že se cítí podvedená.

Přestože musela být taková konverzace nepříjemná pro obě vévodkyně, nemohly ji dále odkládat. "Tím, že byly pod jednou střechou, přimělo je to, aby se dále navzájem nevyhýbaly," doplnil zdroj s tím, že si švagrové vše vyříkaly, a poté si zahrály Scrabble.

Trpělivost s rozhádanými členkami královské rodiny podle zdroje ztratila před Vánocemi také královna Alžběta II. Ženy měla přinutit, aby zapomněly na sváry a spřátelily se bez ohledu na to, co píší média. Meghan a Kate pak vyrazily do kostela bok po boku.

O sporech mezi vévodkyněmi začal bulvár spekulovat poté, co vyšlo najevo, že se Meghan s manželem princem Harrym odstěhuje z Kensingtonského paláce, kde bydlí Kate s princem Williamem a třemi dětmi. Nový domov najdou ve Frogmore House.





Podívejte se, jak se královská rodina loučila po mši v kostele na Vánoce: