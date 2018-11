Facebook a Instagram postihl celosvětový výpadek

Podle informací britského portálu Daily Mail se uživatelům obou populárních sociálních sítí nenačítají stránky a stovky lidí se nemohou přihlásit. Výpadek postihl uživatele v Evropě, Spojených Státech a částečně také v Austrálii a Jižní Americe.

Téměř polovina uživatelů, kteří hlásí problémy s Facebookem, zaznamenala úplný výpadek. Ostatní hlásili problémy s přihlášením a zobrazováním fotografií. Podobné problémy hlásí uživatele Instagramu, který rovněž patří společnosti Facebook. 46% lidí uvádí problémy s načítáním news feedu a 31% má problém s přihlášením. Zatím není jasné, co výpadek způsobilo. Společnost Facebook neposkytla dosud žádné vyjádření, uživatelé už ale situaci komentují na Twitteru.

Back at work, and Facebook is down.