Národní filmové muzeum? Studenti si ho postavili sami

Jak by vypadalo národní filmové muzeum, to se snaží ukázat autoři výstavy NaFilm!, jejíž druhý ročník redakce TN.cz navštívila.

Studenti filmových věd bojují o vytvoření národního muzea filmu. Pořádají již druhou interaktivní výstavu, kde dokazují, že je o téma vzniku filmu zájem.

"Ukazujeme tady, co všechno by ve filmovém muzeu mohlo být. Vzali jsme si ústřední téma a tím je pohyb, protože o pohybu celá kinematografie a film je a my tady ta témata rozkrýváme", představuje výstavu jedna z organizátorek Adéla Mrázová.

Výstava s názvem NaFilm! 2 s podtitulem V pohybu, se věnuje třem hlavním tématům. V první části výstavy se setkáte s instalacemi, které se věnují vzniku a optice filmu a které pomáhají pochopit, jak fungují projektory a jak je vnímá lidské oko.

Druhá část je věnována československé meziválečné avantgardě, ukazuje velmi unikátní přístupy filmařů, které se u nás objevovaly.

Poslední část se věnuje československé filmové animaci, jejímu vzniku a ukazuje rozdíl mezi československou animací a tvorbou například Walt Disney.

Vyzkoušet si tu tak můžete například vlastní animaci, virtuální realitu, optickou hračku Zoetrope, promítačku na kličku, nebo si vychutnat němý film za doprovodu komentáře hologramu Alexandera Hemaly.

Výstavu můžete navštívit ještě do konce března vždy od úterý do neděle v čase mezi 13:00 až 19:00.