Herečka z Ulice bude maminkou! Prozradila to hodně netradičně

Když Alena přišla do Ulice, způsobila pořádný poprask. Doslova kolem prstu si omotala naivního Davida, který nakonec skákal přesně tak, jak ona pískala. Naplánované to měla dobře, to by se ale do celé věci nesměla vložit Tereza.

Kvůli ní nakonec David Alenu opustil. Ta se sice nechtěla svého přítele jen tak vzdát, nakonec ale pochopila, že je konec. Jenže když jedna věc končí, jiná začíná.

Tereza Vítů se na instagramu pochlubila, že ji teď čekají úplně jiné povinnosti než natáčení. Bude z ní maminka! "Ahoj, dlouho jsem nic nesdílela, ale mám takovou novinku,“ napsala na sociální síť. Je ve třináctém týdnu a zprávu o svém těhotenství podala hodně netradičně. Podívejte se sami!

ČTĚTE TAKÉ:

Tereza Vítů: Bojím se, že při natáčení lechtivých scén usnu! ROZHOVOR