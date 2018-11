Hrdinou Tváře je Jašków! Musel se ale sklonit před vítězkou. SESTŘIH

Anketa Které vystoupení se vám líbilo nejvíc? Michaela Badinková - Missy Elliott (Work It) 2 12 hlasů Vojtěch Drahokoupil - Queen (We Are the Champions) 2 14 hlasů Jitka Schneiderová - Pikotaro (Pen Pineapple Pen) 3 13 hlasů Patrik Děrgel - Nancy Sinatra (These Boots Are Made for Walking) 5 21 hlasů Eva Burešová - LP (Lost on You) 33 150 hlasů Jan Révai - Inner Circle (Sweat) 2 9 hlasů Robert Jašków - Boney M (Rasputin) 7 31 hlasů Tereza Mašková - Marika Gombitová (Koloseum) 46 209 hlasů Hlasovalo 459 lidí.

Desátý díl Tváře odstartovala oslava narozenin moderátora Ondřeje Sokola, který zrovna vyprávěl o Jaškówově zranění, když se ozvaly fanfáry a trojice půvabných slečen mu přinesla dort.si natrhl lýtkový sval, když nacvičoval vystoupení jako

I přesto se rozhodl populární herec z Ordinace v Tváři pokračovat a ze soutěže neodstoupil. "Stalo se to, že jsem idiot," popsal jednoduše, jak ke zranění přišel. Při tréninku cviků na trampolíně, které k písni Rasputin předváděl, zřejmě špatně skočil a skončilo to úrazem.

Jašków ale zřejmě porotu neobměkčil a zůstal tentokrát na posledním místě. Desátý díl ovládla vítězka letošní SuperStar Tereza Mašková, která se dokázala bravurně proměnit v Mariku Gombitovou a zazpívat její píseň Koloseum.

Na druhé místo se dostala zpěvačka Eva Burešová alis LP s její peckou Lost on You. I na třetí příčce byla žena - Michaela Badinková ztvárnila rapperku Missy Elliott a ačkoli měla z písně Work It strach, zvládla ji na jedničku.

Čtvrtý tentokrát skončil Vojtěch Drahokoupil, který se proměnil ve Freddieho Mercuryho z kapely Queen a zazpíval jejich We Are the Champions. Pátá byla herečka Jitka Schneiderová, která měla jako japonský komik Pikotaro zřejmě nejtěžší úkol. Bizarní hit Pen Pineapple Pen se jí ale v rámci možností povedl.

Po Jitce nastoupila na pódium Nancy Sinatra, pod jejíž maskou se skrýval Patrik Děrgel. Za hitovku These Boots Are Made for Walking si vysloužil šesté místo. Předposlední Jan Révai ohromil svou proměnou v jamajského zpěváka ze skupiny Inner Circle a zapěl písničku Sweat (A La La La La Long).

Konečné pořadí desátého dílu:

Tereza Mašková – 50 bodů

Eva Burešová – 33 bodů

Michaela Badinková – 25 bodů

Vojtěch Drahokoupil – 22 bodů

Jitka Schneiderová – 20 bodů

Patrik Děrgel – 13 bodů

Jan Révai – 13 bodů

Robert Jašków – 8 bodů