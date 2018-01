Hrozí kalamita kůrovce, polámané stromy v lesích se nedaří vytěžit

Orkán Herwart poničil a polámal miliony stromů po celé republice. Ještě tři měsíce po jeho řádění to v lesích vypadá třeba na Vysočině katastrofálně. Polámané stromy jsou prakticky v každém z nich. Jejich těžba jde jen velmi pomalu.

I když se těží naplno, v lesích stále zůstává 70 procent orkánem polámaných stromů. Nejhorší situace je v Karlovarském kraji, na Vysočině a v horských oblastech.

"Zima nám nepřeje, nemrzne, jsou nepřístupný lokality," shrnul obtížnou situaci jednatel Správy městských lesů Jihlava Václav Kodet. "Na horách je dříví pod sněhem, takže se k němu nedostaneme," doplnila mluvčí společnosti Lesy ČR Eva Jouklová.

Vytěžit a odvézt kalamitní dřevo by přitom bylo potřeba nejpozději do konce března a to kvůli kůrovcovi, který se začne v tu dobu rozmnožovat a pro kterého jsou ležící stromy něco jako kaviár. Z lesů je ještě potřeba odvézt odhadem stovky tisíc kubíků dřeva, je tedy jasné, že se to včas nestihne.

"On bude mít velký prostor, aby vyvedl první generaci poměrně silnou a od toho se pak odvíjí celý letní boj s tím kůrovcem," doplnil Kodet.

Podle odborníků dosáhne letos kůrovcová kalamita obřích rozměrů, nejohroženějšími oblastmi jsou kraje Jihočeský a Moravskoslezský a Vysočina. "Připravujeme obranné opatření. Na nákup lapáků a lapačů máme připraveno 170 miliónů korun," uvedla Jouklová.

Orkán Herwart po celé republice v lesích poškodil odhadem více než jeden a půl miliónu kubíků dřeva. Škody přesáhly miliardu korun. Pokud kůrovec napadne a tím znehodnotí polámané stromy, ztráty ještě porostou. Odstranit veškeré kalamitní dřevo se podle odhadů podaří nejdříve v létě.