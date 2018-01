Hudba budoucnosti? Kdepak! Zvířecí překladač tu bude do 10 let

Vědci z americké univerzity v Arizoně pracují na překladači, který umožní majitelům komunikovat s jejich domácími mazlíčky. Výzkumníci pomocí umělé inteligence analyzují štěkot a mimiku psů. Překladač by měl být k dispozici do deseti let.

Tým z Northern Arizona University pracuje už dlouhých 30 let s divokými psouny prériovými. Pod vedením lékaře Slobodchikoffa nyní objevil, že se tito hlodavci navzájem varují před predátory podle intenzity a výšky svých skřeků.

Výzkumníci jsou pak za pomoci počítačových analytiků schopni převést tyto zvuky do angličtiny. "Domnívám se, že když jsme toho schopni s psouny, rozhodně to půjde i s normálními psy a kočkami,“ řekl Slobodchikoff pro NBC News.



Jeho tým momentálně shromažďuje tisíce hodin video záznamů psího štěkotu. Za pomoci počítače pak zkoumá odlišné zvuky a porovnává je s výrazy v obličeji psů. Hlavní cíl, vytoužený překladač do angličtiny, by měl být hotov do deseti let.