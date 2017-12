Hvězda Ulice hrdým tatínkem: "Prďolka byl nejkrásnější dárek!"

Je tomu už pět dnů, co se z Tomáše Dastlíka alias Martina Maléře z Ulice stal hrdý tatínek, a svou novou roli si náramně užívá. Na sociálních sítích se pochlubil fotkami svého synka Ondráška, už se i rozpovídal o tom, jaký byl vlastně porod.

Do porodnice s partnerkou chvátal tak rychle, že očekává i pokuty. Domů už ale novopečený tatínek Tomáš Dastlík miminko vezl nekutečně pomalu - jako kdyby křehké děťátko mohl sebemenší hrbolek rozbít.

"Nedovedete si představit, jak opatrně jsem jel.. asi jsem pár řidičů svou hlemýždí jízdou naštval, omlouvám se," sdělil bez obalu. Je naprosto nadšený, svého synka nade všechno miluje. "No, sice jsem si prďolku nerozbalil z papíru, ale věřte, byl pro mě tím nejkrásnějším vánočním dárkem v životě," dodal šťastně.

Do nemocnice vezl svou partnerku dva dny před Vánoci, malý Ondrášek se na svět dral s předstihem. Narodit se měl totiž původně 4. ledna. "Ještě dvě hodiny před porodem jsme byli v divadle Ungelt, kde mě Eliška fotila s mými kolegy," prozradil pro TV Nova herec. Oba si ještě zašli na večeři, pak už šlo vše ráz naráz.

"Doma jsme jen vzali tašku s věcmi do porodnice, kterou jsme už naštěstí měli připravenou. Do porodnice jsem už uháněl tak rychle, že se to určitě neobejde bez několika pokut,“ vysvětloval.

To, že na Vánoce nebyl s partnerkou doma u stromečku a nerozbaloval dárky, mu vůbec nevadí. "Žádná světýlka.. svíčka taky nesměla hořet.. a přesto byl tím nejkrásnějším vánočním večerem, který jsem kdy zažil," prohlásil.

