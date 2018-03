I v Arktidě je tepleji než v Česku! Extrémy na nás budou mít dopad

Arktida vysílá jasné varování. Těmito slovy komentoval nezvykle teplé počasí v polárních oblastech expert na klimatologické změny Michael Mann. Meteorologové zaznamenali rozdíly v teplotách i více než 30 °C, v Grónsku bylo v posledních dnech dokonce tepleji než v Česku.

"Trochu se změnilo proudění vzduchu kolem Arktidy, které není homogenní, jak běžně v zimách bývá, ale rozdělilo se na dvě části - po jedné k nám jde studený vzduch se Sibiře a naopak na sever jde teplejší vzduch z jihu," vysvětlil klimatolog Radim Tolasz. "Zaznamenáváme pak mimořádně vysoké teploty v Arktidě nebo Grónsku - tedy -10 °C místo -30 °C," dodal.

Obecně vzduch v polárních oblastech proudí od západu k východu, k podobnému rozdělení na dvě "buňky" podle experta nedochází příliš často. Přesto pro něj výkyvy nejsou žádným překvapením. "Dlouhé roky říkáme, že extrémy budou přibývat," sdělil.

Výkyvy teplot totiž souvisí se změnou klimatu, které se nyní odborníci tolik obávají. "Souvisí to třeba i s tím, že kolem Arktidy je v letním období hodně málo ledu a trochu jinak se formuje proudění," vysvětlil Tolasz.

A změny klimatu se mohou projevit i v Česku. "Bývají častěji povodně, sucha, přívalové srážky, vpády studeného vzduchu," řekl klimatolog. Zároveň ale upozornil, že jen na základě mrazivého počasí není možné vyvodit, jak bude v následujících měsících. "Usuzovat z konce února, jak bude v březnu nebo dubnu, nelze," vysvětlil.

Experti v souvislosti se změnami klimatu hovoří zejména o takzvaném proudění polárního víru (vortexu). V Arktidě udržuje zimu tím, že odklání jiné vzdušné masy. Protože se ale vír stává méně stabilním, experti se obávají, že by se mohla naplnit hypotéza známá jako "teplá Arktida a studené kontinenty". Právě o polárním víru se domnívají, že kdysi zmrazil celý sever.

Jak upozornil Tolasz, ve 20. století v Česku udeřily silné mrazy padající i více než 40 stupňů pod nulu a i tehdy mohlo dojít k narušení vortexu. V té době ale nebyla družicová pozorování, která by tuto hypotézu potvrdila. Že by polární vír zhoršil podmínky v Česku, zatím neočekává.

"Může se stát, že to studené období bude trvat déle než teď (je to asi týden, deset dní, co je pod nulou), ale zase máme únor a to je nejstudenější měsíc v roce a něco takového by nás nemělo překvapovat," zakončil.

