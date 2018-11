Slavný herec z Indie nedostal v Praze kávu. Rasismus, vzteká se

Překvapen přístupem obsluhy si na kavárnu postěžoval na Twitteru, kde ho sleduje téměř osm milionů lidí. "V Praze jsme zamířili do Café Café. Jenže tam neobsluhují hnědé lidi. Posadili jsme se a byli jsme ignorováni. Šestkrát jsme volali obsluhu, ta nás ignorovala. Byl jsem tam s rodiči, odešli jsme," napsal herec.

Podle jeho slov byl postoj obsluhy dost jednoznačný, nešlo o žádné nepatrné náznaky. Majitel kavárny Richard Hrádek odmítá, že by se jednalo o rasismus. To, že indický herec musel čekat, považuje za nedorozumění a panu Dasovi se omluvil.

"Majitel Café Café zavolal mému týmu. Omluvil se za chování zaměstnanců a slíbil, že to s nimi probere. A my mu děkujeme. Působil jako opravdu dobrý člověk," napsal komik na Twitteru.

UPDATE: The owner of Cafe Cafe called my team. He's going to take it up with his staff and apologized for the behaviour. We thanked him. He seemed like a genuinely good person.



Thanks for stepping up social media my parents and I thank you and appreciate the support.