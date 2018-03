Irina dělala všechno špatně, zuřila Míša. Lituje ukončení Výměny?

V premiérovém díle Výměny manželek jste viděli rodinu z obce Malonty, kterou tvoří Míša (23), Michal (34) a synové Sam (5), Tadeáš (2,5) a Danísek (1,5). Na druhé straně jste se seznámili s Irinou (30), Alexem (31) a synem Danielem (2), kteří žijí v Ostravě.

Míša na Výměnu nevzpomíná v dobrém, a to především kvůli malému Danielovi. "Maminka by měla na to dítě trochu myslet. Mělo by mluvit, bez toho to nejde," poradila Irině. Nesedla si ale ani s náhradním manželem Alexem – že si nebudou rozumět, věděla prý od první chvíle. "Když jsem slyšela, že má přízvuk, věděla jsem, že to s námi nepůjde. Já si totiž s cizinci nerozumím," popsala.

Nejlepší den pro ni byl, když jeli na výlet do Prahy. Nejhorší dny pro ni byly prý snad všechny ostatní. "Vyčítal mi kouření a další věci," posteskla si. Míša nakonec v druhé rodině celých deset dní nevydržela, osmý den natáčení ukončila. "Měla jsem horečky, takže mi nebylo ani dobře. Poslední kapka byla to, že jsme se nehorázně pohádali, takže jsem řekla, že to nedávám a že půjdu pryč," vysvětlila. Že Výměnu ukončila dřív, ji ale nemrzelo, naopak byla ráda.

Na Irinu si prý stěžoval i nejstarší syn Sam. "Děti jsou nějak naučené a ona dělala všechno špatně. A ten kluk to viděl. Malej sám řekl, že je dobře, že je maminka konečně doma. I na toho kluka to bylo moc. Když ji viděl v televizi, zahlásil, že to byla zlá teta," prozradila Míša.

Druhé rodině by vzkázala, aby se zamysleli nad tím, co dělají špatně. "Měli by toho kluka k něčemu vést, ne aby jim skákal po hlavě. Nesmí mu koupit všechno, na co si ukáže. To je trošičku chyba výchovy," zakončila.

Nestihli jste středeční díl Výměny manželek v televizi? Pustit si ho můžete zdarma na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.