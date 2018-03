Jak cestovat po Dubaji: Projeďte úžasnou dovolenkovou destinaci

Chystáte se cestovat po Dubaji? K zapůjčení auta stačí mít mezinárodní řidičský průkaz, cestovní pas, platební kartu a pojištění odpovědnosti.

Pokud si přejete cestovat v luxusu, můžete si zapůjčit luxusní auto. Oblíbené je například Bentley v půjčovně Paddock Rent A Car, nebo Bugatti z půjčovny Apex Luxury Car Hire. Vůz si můžete zapůjčit i přes mobilní aplikaci, se kterou si auto pronajmete a platíte průběžně: UDrive nebo ekar.



Cestování taxi



Na dubajské taxíky lze mávnout prakticky kdekoli a kdykoli, ve dne nebo v noci. Pokud si jízdu raději plánujete, můžete zavolat na dispečink na čísle + 971 4 208 0808.



Cena taxíků je v Dubaji rozumná, sazba za kilometr se však mění v závislosti na několika faktorech, například mýtném či denní době. Pokud si taxi raději objednáváte z mobilní aplikace, ve městě funguje Uber nebo Careem.

Móda v Dubaji: Tohle nosí místní ženy! Jak je to se zahalováním



Cestování po kolejích

Metro je v Dubaji prvotřídní a plně automatizované, tedy bez řidiče. Většina tratí metra vede nad zemí, takže cestou budete mít krásný výhled.

Jízdenky na metro je nutné zakoupit v podobě karty Nol, kterou lze použít i v autobusech, tramvajích a taxi. Ceny jízdenek začínají na třech dirhamech. Prozkoumejte město z jeho stanic metra nebo využijte plánovací aplikaci Wojhati, abyste ze svého plánu cesty po Dubaji vyždímali co nejvíce.



Dubajská tramvaj

Dubajská tramvaj spojuje komplex Jumeirah Beach Residences s ulicí Al Sufouh, cesta trvá 42 minut. Pokud si koupíte kartu Nol, tramvají se dostanete třeba na ostrov Palm Džumeira, do dubajského přístavu, k mrakodrapům Jumeirah Lakes Towers a na spoustu dalších míst.



Jednokolejka na ostrov Palm

Z tramvaje můžete přestoupit přímo na jednokolejku, která vede z "kmene" palmového ostrova ke kultovnímu hotelu Atlantis, The Palm. Ať už si jedete zařádit do vodního parku Aquaventure, najít si nové kamarády do Delfíní zátoky nebo se projít po promenádě Boardwalk.



Cestování autobusem

Dopravní spojení po městě zajišťuje téměř 1500 autobusů a na klimatizovaných zastávkách vám nebude horko, navíc je to levné cestování. Jezděte po městě jako místní linkovými autobusy, nebo si kupte lístek na okružní jízdu otevřeným autobusem typu hop-on/hop-off, abyste nevynechali žádnou z hlavních turistických zajímavostí.



A co je nejlepší, můžete si pořídit čipovou kartu Nol, s níž lze platit jízdné v autobuse i v metru.



Cestování lodí

Vraťte se zpět v čase a vyzkoušejte si tradiční způsob dopravy v Dubaji: Svezte se na tradiční loďce abře po Dubajském zálivu (Dubai Creek) nebo skrz súk Madinat Jumeirah. Užijte si výletní plavbu s večeří na mnohem větší lodi, dau, tradičně vybavené plachtami.

Chcete-li si prohlédnout moderní tvář města, pusťte se kosmopolitními prostory Dubajského přístavu nebo zbrusu novým Dubajským kanálem.



Trajekt a vodní taxi

Další způsob k prozkoumání pamětihodnosti města na palubě místního trajektu – Dubai Ferry. Za ceny od pouhých 15 dirhamů mohou návštěvníci podniknout vyhlídkovou plavbu po klíčových vodních plochách města a plout Dubajským kanálem od zátoky Business Bay až po dubajský přístav.

Trajekty ze stanice Al Jaddaf vyplouvají každý den v 10:00, 12:00 a 17:30.



Pronájem jachty

Vydejte se kolem Dubaje stylově a užijte si naše panoráma a ikonické památky z odstupu. Jachtu si lze pronajmout třeba u firem Dubaj Xclusive Yachts či CharterClick. Vybrat plavidlo, zamluvit si ho a zaplatit se dá i na webu. Podívejte se i na jiné způsoby, jak si Dubaj prohlédnout z mořské hladiny.





Po Dubaji na kole

S přibývajícím počtem cyklostezek je ježdění po Dubaji na kole stále populárnější. Kolo si můžete snadno pronajmout přímo na ulici (stanice BYKY) a vyzkoušet si to na vlastní kůži.



Pokud vám trocha ježdění po městě nestačí, vyberte si kolo podle vkusu v půjčovně TREK Bikes a prozkoumejte hornatý terén u městečka Hatta nebo se projeďte naší krásnou pouští po 86 km dlouhé cyklostezce Al Qudra.