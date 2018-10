Jarmila je sobec bez mozku, zuřila Martina. Synovi prý šlo o život

Ve středeční Výměně manželek jste viděli rodinu z Dlouhého mostu u Liberce, kterou tvoří Jarmila (51), Jan (44) a Adéla (14). Na druhé straně jste se seznámili s Martinou (35), Jirkou (39), Aničkou (16) a Lukášem (9), kteří žijí ve Volfraticích.

Jirkovi Výměna hodně dala i vzala. "Dalo mi to, že nesmím tolik věřit lidem. Jarmila si chtěla udělat svou vlastní show. Vzalo mi to pár známých, kteří se těžce obrátili proti mně. Alespoň jsem poznal, jací lidé jsou," popsal.

Rozpovídal se také o tom, jak to doma ve skutečnosti mají s penězi. "Máme společnou kasu, Martina vybere výplatu, dá mi ji a já platím veškeré poplatky. Když si potřebuje koupit něco na sebe nebo v krámě, zvedne telefon, řekne mi a není problém. Nejdřív dá vědět a já to schválím," vysvětlil.

I když to u mnohých diváků vyvolalo negativní reakce, Martina se přítele zastává. "Když u sebe peníze mám, můžu si jít něco koupit i bez jeho souhlasu. Neřeší to. Tato situace s penězi nastala z mojí strany, já jsem to tak chtěla. Jsem líná, nehospodařivá. Navíc když jsem šla z noční, jen jsem mu napsala smsku s nákupem a šla si lehnout. Kdyby se náhodou stalo, že by peníze došly, já nebudu poslouchat, že utrácím a neumím šetřit. Takhle je to všechno na něm," řekla.

Jirka Martině dokonce schvaluje i oblečení, které si bere ven. Už ve Výměně přiznal, že mu vadí, když nosí trička s výstřihem. "Může je nosit doma, ale když jdeme někam spolu ven, tak by každý okukoval moji ženskou," myslí si. Martina mu někdy ale prý dělá naschvály."Když mi řekne, že si mám vzít jiné tričko, natruc si vezmu jiné, ale taky s výstřihem," smála se.

O druhé rodině, především o Jarmile, Martina příliš dobře nesmýšlí. "To není ani rodina. Tam je to založené na penězích a nic jiného se tam neřeší. Honza tam není jako chlap, kterého potřebují, ale jako banka, kterou potřebují. Oni na něj nekoukají jako na někoho, koho by si měli vážit za to, co pro ně dělá, ale za to, co má v peněžence. Čím víc vyděláš, tím tě budeme mít radši," popsala. Ona sama tam prý celých deset dní nic nedělala. "Když už jsem něco chtěla udělat, Honza mi řekl, ať to nechám být, protože Jarmila to taky nedělá," dodala.

Honza prý neměl svůj názor, všechno řídila Jarka. "Na Jarmilu bych nic pozitivního neřekla, z mého pohledu na ní nic pozitivního není. Člověk, který ohrozí dítě na zdraví, je pro mě sobec, který snad ani nemá mozek. Přesně tohle udělala ona u mého syna," rozčilovala se. Odkazovala tak na moment, kdy Jarmila údajně odmítla dávat synovi léky na hyperaktivitu.

Jarmilina dcera Adéla podle ní nemá vůbec žádnou výchovu a neví nic o životě. "Když jsem po ní chtěla, aby umyla nádobí, řekla mi, že to nikdy nedělala, že uklízí máma," vzpomínala. Martina dokonce tvrdí, že jí Adéla ze zákeřnosti někam schovala lodičky, které dodnes nemá. "Potom tvrdila, že je nejspíš sežral pes," řekla.

Ani Jirkovi Jarmila příliš nepřirostla k srdci. "Nerad bych ji někde potkal, nemusím ji. Kdybych ji potkal, obešel bych ji obloukem, ani bych ji nepozdravil," tvrdil. Jezdili prý i na výlety, nikdy u toho ale nebyl štáb. "Když pak kamery přijely, Jarka neřekla, že jsme večer někam jeli," zlobil se Jirka.

S druhou rodinou byli v kontaktu jen ze začátku. "Honza pořád mluvil o tom, jak si budeme psát a že za sebou budeme jezdit. Ale nakonec napsal jen asi třikrát. Myslím si, že to bylo utnuto z Jarči strany," zakončila Martina.

