Jaro na Nově: Startují nové show i seriál Kameňák! Stálice nezklamou

"Důvěru diváků si dlouhodobě získáváme atraktivním programovým schématem, kvalitními pořady, seriály lokální výroby, nejlepší zábavou i důvěryhodným zpravodajstvím a publicistikou. Divákům chceme nadále přinášet vše, co od nejsledovanější televizní skupiny očekávají," říká Alex Ruzek, ředitelka sekce programu skupiny TV Nova.

Jaro na TV Nova

Každý den je na stanicích TV Nova plný atraktivního programu. Všední dny přináší nové díly oblíbených seriálů, zpravodajských i nezpravodajských pořadů a reality show. Pro seriál Ulice (od 18.25) je letošní jaro klíčové, ožije Ulice i novými příběhy a postavami.

Pokračuje soutěžní show Co na to Češi (od 17.30), Televizní noviny jako vždy ve 12.00, v 17.00 a v 19.30 přinesou aktuální zpravodajství z domova i ze světa a každé všední ráno zpříjemní Snídaně s Novou.

Pondělní večery pokračuje na TV Nova kriminální seriál Specialisté s příběhy plnými napínavé atmosféry (od 20.20). Co týden, to jeden závažný trestný čin. Vyšetřování se opět chopí David Prachař, Jakub Štáfek, Zuzana Kajnarová a Jan Zadražil. Diváci se v průběhu seriálu mohou těšit i na nové herecké tváře.

Úterky a čtvrtky nezklamou. Nadále zůstávají ve znamení oblíbených seriálů a publicistických pořadů. Do Ordinace v růžové zahradě 2 (od 20.20) přinese jarní sezóna svěží vítr a přinese zpět i staré známé postavy. Z publicistiky diváci samozřejmě nepřijdou o pořad Víkend (úterý od 21.30) a Život ve hvězdách (čtvrtek od 21.30).

Středy budou opět překvapovat neuvěřitelnými příběhy a vypjatými emocemi v reality show Výměna manželek (od 20.20) a hned po nich na diváky čekají premiérové díly kuchařské reality show MasterChef Česko (od 21.30). Tentokrát o vítězi rozhoduje porota složená z michelinského kuchaře Radka Kašpárka, trojnásobného vítěze ankety Zlatý kuchař Jana Punčocháře a mladého kuchařského talentu Přemka Forejta.

Pátky přinesou nový seriál Kameňák (od 20.20), jehož děj vychází ze stejného základu jako předešlé filmy založené na anekdotách. Diváci se mohou těšit na Václava Vydru, Pavla Kikinčuka, Martina Dejdara, Veroniku Žilkovou, Alici Bendovou, Oldřicha Navrátila a další. Obyvatelé Kameňákova se tentokrát pokusí uspět v celorepublikové soutěži Pozitivní město roku, což s sebou přinese řadu humorných situací.

Sobotní večery, kdy si i diváci TV Nova rádi odpočinou v rodinném kruhu před televizní obrazovkou, nabídnou filmové večery. Přes den pokračují oblíbené publicistické pořady Koření, Rady ptáka Loskutáka a Volejte Novu.

Nedělní prime time patří úspěšné pěvecké show The Voice Česko Slovensko (od 20.20). O osudu soutěžících tentokrát budou rozhodovat Vojtěch Dyk, Jana Kirschner, rapper Kali a rocker Pepa Vojtek. Novým ročníkem provede vůbec poprvé dámská moderátorská dvojice složená z úspěšných a oblíbených zpěvaček - českou stranu bude zastupovat Tereza Kerndlová a slovenskou Mária Čírová. Po The Voice Česko Slovensko následuje publicistický pořad Střepiny (22.30).

Už brzy na TV Nova

TV Nova neustále investuje do svého programu a pracuje jak na nových sériích osvědčených formátů, tak na zbrusu nových pořadech. Mezi momentálně připravované projekty patří oblíbená dokureality Malé lásky. V pořadí už třetí série opět přinese emotivní příběhy maminek a jejich rodin, porodních asistentek i lékařů gynekologicko-porodnické kliniky v Plzni.

Pod rukama režiséra Jaroslava Soukupa vzniklo osm nových dílů a osm nových příběhů kriminálního seriálu Policie Modrava. Zpět budou všechny oblíbené postavy a oblíbení herci: Soňa Norisová, Jaroslav Satoranský, Filip Tomsa, Jaroslava Stránská, Michal Holán i Matěj Dadák.

Skupina TV Nova připravuje také pokračování Holky pod zámkem, úspěšného časosběrného dokumentu z prostředí ženské věznice.





Jaro na tematických stanicích skupiny Nova

Tematické stanice nabídnou divákům vše, na co jsou zvyklí: to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby pro celou rodinu. Nova Cinema pokračuje s nejlepšími filmovými snímky - například premiérové uvedení českého filmu Pepa, premiéra romantického životopisného dramatu Teorie všeho o životě Stephena Hawkinga nebo také v premiéře uvedená romantická fantasy Lásky čas, drama Vše je ztraceno a muzikál Bídníci. Filmová stanice nabídne i mnoho dalších atraktivních filmů.

Nova 2 pokračuje s komediálními seriály a sitkomy jako Přátelé, Dva a půl chlapa, Dva z Queensu, Sex ve městě a Máma. Večerní hodiny nadále patří pravidelné zpravodajské relaci TN2.

Nova Action přinese očekávané napětí a akci. Hned tři nové řady čekají na hrdiny Mistrů zastavárny, stanice přinese i premiérové řady Války skladů. Nebudou chybět Kobra 11, Walker Texas Ranger, Agenti S. H. I. E. L. D., Lovci zločinců a Kriminálky Las Vegas nebo New York. Na milovníky ledního hokeje čekají již tradiční Pátky na ledu.

Nova Gold pokračuje s úspěšnými seriály Ulice, Ordinace v růžové zahradě 2, Čarodějky, Doktoři z Počátků a také s pořady ze zlatého fondu TV Nova Riskuj, Go-Go show, TELE TELE, Novoty, Dobroty a dalšími. Pro děti je v podvečer připraven animovaný blok Smíškové.

Sportovní stanice Nova Sport 1 a Nova Sport 2 přinesou sportovním fanouškům atraktivní obsah. Hlavními pilíři na Nova Sport 1 budou i letos na jaře nejprestižnější hokejová liga světa NHL, UEFA Evropská liga, Wimbledon, MotoGP, DFB Pokal a další. Nova Sport 2 odvysílá Premier League Darts, všechny galavečery UFC včetně toho pražského (sobota 23. 2.), zápasy legendární NBA, Evropskou ligu UEFA, francouzskou fotbalovou ligu Ligue 1, Carabao Cup a mnoho dalšího.

Jaro s internetovými portály skupiny TV Nova

Nova Plus v jarní sezóně 2019 nabídne opět pořady z vlastní produkce. Jedná se o talkshow Jak to vidí MasterChef s hvězdou Ulice Patricií Solaříkovou. Její rozhovory se soutěžícími a ohlédnutí za jednotlivými díly MasterChef Česko mohou diváci sledovat každou středu večer po odvysílání pořadu na webu NovaPlus.cz. Vybrané recepty z MasterChef Česko naleznou diváci webu v online pořadu MasterChef Recepty. Životní příběh a signature menu všech tří porotců představí krátké dokumentární projekty MasterChef Story a Večeře s MasterChefem.

Vlastních online pořadů s exkluzivními materiály i detaily z backstage se dočká také show The Voice Česko Slovensko. The Coach Story představí hudební začátky jednotlivých porotců a The Voice Zone provede zákulisím show, nabídne bezprostřední reakce koučů i účinkujících po vystoupení, neodvysílané záběry i reportáže o tom, jak tato velká show vzniká. Moderátory The Voice Zone jsou česká rapová princezna Sharlota se slovenským moderátorem Matúšem Krnčokem.

Zpravodajský portál TN.cz i nadále přinese atraktivní obsah jak na webu, tak ve stávající mobilní aplikaci. Zpravodajský portál nabízí také pravidelné speciály, včetně magazínu AutoTN.cz.