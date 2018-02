Zpěvák Dyk v umělém spánku: Exmanželka poslala tento vzkaz!

"Jsem mimo republiku, bohužel nevím přesné podrobnosti Viktorova úrazu. Po návratu se za ním chystáme a pevně věřím, že má Viktor dost sil a víry, aby to zvládl," řekla TN.cz jeho exmanželka Ivana Jirešová.

Jirešová s Dykem se rozvedli po sedmi letech manželství. Údajně spolu mají stále dobrý vztah. Dyk navíc bere dceru Jirešové Sofii za vlastní. Exmanželé spolu v současnosti spolupracují na připravovaném muzikálu, který bude mít premiéru letos v dubnu. Zraněného Viktora Dyka ale bude tak muset zatím nahradit jeho alternace.

Zpěvák se v neděli propadl starým schodištěm v domě a jeho zranění jsou velmi vážná. Po těžkém úrazu byl ihned převezen na jednotku intenzivní péče do nemocnice, kde byl uveden do umělého spánku. I když už překonal to nejhorší, stále je ještě v kritickém stavu.

Nehoda se stala pouhý den po Dykových narozeninách. Kamarádi mu tak k narozeninovým přáním připsali na Facebook přání k rychlému uzdravení. "Drž se chlape... Ať jsi co nejdříve OK..," napsal Daniel. "Bojuj, držím pěsti!" přeje Viktorovi Dita. "Viktore, přeji brzké uzdravení. Držím palce," přidala se Lucie.