Podruhé jsem se narodil, těším se na pivo, přiznal kamioňák Martin

"Dá se říct, že mi nic není. Silnice se zavlnila, pak se ozvala rána, rozpadla se na kusy. Řekl jsem - tak jsem mrtvej, snad to bude rychlý. Během dvou vteřin vám proběhne v hlavě takových myšlenek," začal Martin popisovat vzpomínky na pád mostu Morandi v Janově.

"Celou dobu jsem byl při vědomí. Když jsem dopadl, měl jsem strach, že ještě visím někde na skále. Mohl jsem hýbat nohama a rukama. Krvácel jsem, ale jediný problém byl, že mě řezaly pásy, jak jsem visel vzhůru nohama. Pak jsem zaslechl hlasy, měl jsem vystrčenou ruku z okýnka, aby věděli, že jsem naživu. Čekali jsme asi 20 minut na hasiče, pak mě začali vyprošťovat. Od pádu do nemocnice to trvalo 2 hodiny, než jsem se dostal do nemocnice San Martino," pokračoval Kučera.

"Nebyl to zázrak, měl jsem z p**ele kliku. Po mostu jsem jel poprvé, navigace mě tam hnala, těšil jsem se, že uvidím přístav. Kdybych si předtím udělal 45minutovou bezpečnostní pauzu místo hodiny, ještě bych projel," popsal řidič, jak bylo možné, že se na mostě vlastně vyskytoval. Podle svých slov ho také zachránilo to, že měl nejnovější typ mercedesu, který byl dobře bezpečnostně vybavený, stejně jako mu pomohly bezpečnostní pásy.

"Ještě ten den jsem se zkontaktoval s firmou, přišel jsem o všechno, dva dny jsem tam ležel v podstatě nahej. Darovali mi tam telefon, abych se mohl spojit s rodinou a dát jim vědět, že jsem v pořádku," popsal řidič, jak se spojil se svými blízkými.

Podle řidičových slov se za volant nebojí znovu posadit. "S řízením ani mojí profesí to nemělo nic společného, byl to zásah shůry," vysvětlil.

Martin Kučera také přiznal, že se nejvíc těší na televizi a na to, až si zajde na pivo. "Druhý den jsem se probudil s myšlenkou, že se mnou spadl most. Nedochází mi to ani teď. Přestal jsem kouřit, snad mi to vydrží. Začínám druhý život, mám druhé datum a město narození," přiznal a dodal: "v nemocnici fantastický chování, ochota, chtěl bych jim za to poděkovat. Chtěl bych také vyřídit obyvatelům v Janově, že jsem s nima a že na ně myslím, protože je to strašná tragédie."

Kučeru včera v noci přivezla sanitka z Itálie do pražské Thomayerovy nemocnice. Podle svých slov se cítil skvěle. "Na to, co jsem prožil, musím říct, že jsem na tom úplně, nebo... nad očekávání dobře," popsal ještě v noci Kučera pro TV Nova svůj aktuální stav.

Martin Kučera přežil pád italského mostu Morandi v Janově. Spolu s dalšími 30 vozy se se svým kamionem firmy SPED-IT převážejícím papír zřítil z výšky 45 metrů a utrpěl zlomeninu nosu a tří žeber. Tragédii bohužel nepřežilo 43 lidí.