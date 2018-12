Kate byla na večírku s Williamovou ex. Jediná věta ji rozzuřila

Být na večírku s bývalou přítelkyní vašeho partnera není zřejmě pro nikoho příjemné. A pokud se navíc snaží celou situaci zachránit vtipy, může to být pořádný trapas. Přesně to se stalo vévodkyni z Cambridge Kate. Píše o tom portál Daily Mirror.

V době, kdy Kate a princ William studovali na univerzitě Svatého Ondřeje, vídali se s Williamovou expřítelkyní Carly Massy-Birchovou. Při jedné večeři v roce 2002 hráli podle odbornice na královskou rodinu párty hru, při které Carly Kate rozzuřila.

Při hře "Nikdy jsem" (Never Have I Ever) se hráči střídají ve vyslovování různých vět, které tímto spojením začínají. Pokud jste naopak danou věc dělali, musíte se napít piva nebo vypít panáka na ex. Přesně při této hře měla Carly Kate rozčílit.

"Když byla Carly na řadě, prohlásila, že 'Nikdy nechodila se dvěma lidmi v této místnosti'. Samozřejmě věděla, že jediný William se bude muset napít, protože Kate seděla vedle ní," popsala expertka Katie Nichollová ve své knize o vztahu vévody a vévodkyně z Cambridge.

Podle jejího nejmenovaného zdroje William na svou bývalku vrhnul "pobouřený pohled" a řekl jí, že "nevěří tomu, že něco takového řekla". Právě tohle má být důvod, proč Kate s Carly nemluví. Údajně s ní nepromluvila od osudné párty.