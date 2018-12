Kate čeká čtvrté dítě, šokovala Brity zpráva! Rrodina promluvila

Podle zdroje magazínu Star měla Kate čekat dceru. Princi Georgeovi, princezně Charlotte a princi Louisovi by tak přibyla sestřička. "Holčička je na cestě pro tento zářivý pár," uvedl zdroj a zpráva se začala rychle šířit. Ukázalo se však, že jde zřejmě o fámu.

K celé věci už se musel vyjádřit Kensingtonský palác, kde Kate s manželem princem Williamem bydlí. Zástupci královské rodiny sice pro portál express.co.uk odmítli konkrétní tvrzení komentovat, uvedli však, že pokud by Kate těhotná byla, vydali by oficiální prohlášení.

I tak fáma stačila k tomu, aby sázkaři vypsali kurz na čtvrtého potomka oblíbeného královského páru. U kanceláře Coral byl kurz na to, že Kate znovu porodí v roce 2019, 3:1 a na to, že oznámí těhotenství do konce letoška, 10:1. Kurz na čtvrté dítě v budoucnu činí 6:4.

Kate si údajně přála alespoň tři děti, protože sama má dva sourozence. William tak otevřený více potomkům nebyl, protože s prvorozeným Georgem bylo mnoho potíží. Charlottina výchova už byla prý lehčí, proto se teď další miminko nezdá tak nereálné.

Přestože vévodkyně z Cambridge zřejmě zatím v očekávání není, může se královská rodina těšit na nový přírůstek. Miminko se má na jaře narodit princi Harrymu a jeho manželce Meghan. Ti se ještě před porodem mají přestěhovat do nového sídla.

Připomeňte si svatbu Harryho a Meghan: