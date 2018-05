Kolegové o smrti baviče Mladého: Rapidně hubnul, přiznal Náhlovský

Upřímný člověk s velkým srdcem, který by mouše neublížil. Tak na svého dlouholetého parťáka za zábavních pořadů vzpomíná Josef Alois Náhlovský. Za 35 let spolu s Josefem Mladým odehráli na 3500 představení. Ztráta blízkého kolegy s ním hluboce otřásla.

"Můžu říct, že je to nenahraditelná záležitost... Měli jsme bezvadný vztah, o to je to horší a smutnější," prozradil TV Nova Náhlovský. Nejvíce oceňuje jeho absolutní upřímnost doplněnou o humor a dobré srdce. "Byl to laskavý a hodný člověk, který nikomu nikdy neublížil... Nikdy jsem s ním neměl problémy," dodal bavič.

O tom, že Josef Mladý bojuje s vážnou nemocí, Náhlovský věděl. Jak špatně na tom po zdravotní stránce byl, ale netušil. "Byl nemocný, ale nikomu to nedával najevo. Nestěžoval si, byl v tomhle skvělý člověk," řekl. "O jakou nemoc šlo, dodneška pořádně nevím. Vím, že rapidně hubnul," dodal.

Celý rozhovor s Josefem Aloisem Náhlovským si můžete poslechnout zde:

Další reakce hvězd

Zpráva o smrti baviče ale zasáhla i další jeho kolegy - včetně zpěváka Tomáše Linky z hudební skupiny Fešáci, ve které Josef Mladý řadu let společně s Náhlovským působili. "V první řadě musím říct, že to byl pro mě (asi jako pro všechny) šok. Byl to strašně brzy - tenhle odchod a všechny nás to zasáhlo," prozradil Linka. Mladého by charakterizoval jako celoživotního vtipálka. "Byl motor srandy, byla s ním strašná legrace," řekl.

Odchod herce vnímá jako hroznou ztrátu. Je ale přesvědčený, že smrtí Mladého nic nekončí. "I když je teď tam nahoře, tak si z nás všech dělá určitě srandu. Přeju mu hezký pobyt a ať tam na mě počká," vzkázal.

Co všechno Tomáš Linka řekl o svém příteli, si poslechněte zde:

A dojemných vzpomínek a vzkazů je mnohem více. "V našich srdcích zůstane v mnoha scénkách a písničkách," komentoval jeho smrt bývalý dramaturg zábavních pořadů Radan Dolejš.

"Když nám to včera na chalupu volali, zavládl u nás veliký smutek, stejný dnes zavládne v celé té obrovské fešácké rodině, protože jsme prostě Pepu měli všichni moc rádi," okomentoval odchod herecké legendy Josefa Mladého bavič Pavel Novotný.

Ten zároveň přiznal, že svému otci - Petru Novotnému - zprávu o smrti herce rodina tají. Hlavně s ohledem na jeho horší zdravotní stav. "On ty fešácký odchody opravdu blbě nese, je to jeho druhá rodina," vysvětlil Novotný.