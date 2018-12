Koleje zamořily štěnice! Studenti na nich dál bydlí, na byt nemají

Studenti se opět vracejí na koleje. Vysoké ceny bytů je donutily zvolit levnější variantu. Asi o polovinu nižší nájem je ale často na úkor pohodlí. Některé pokoje vypadají už desítky let stejně a někde jsou dokonce štěnice. Aktuálně třeba na pražských kolejích Blanice nebo Strahov, potýkají se s nimi ale také v Brně, Liberci nebo Hradci Králové.

Štěnice na kolejích nejsou podle šéfa jedné z nich nic neobvyklého. Setkávají se s nimi i několikrát do roka. "Je to zcela běžná věc, my jsme za rok 2018 řešili patnáct případů výskytu štěnic na kolejích," uvedl ředitel kolejí VŠE Oto Zima.

Příčinou výskytu štěnic je podle vedení kolejí především časté cestování studentů do zahraničí. "To cestování a ten pohyb studentů je v současné době enormní. Štěnice na vás skočí v letadle, ve vlaku, v autobuse, všude možně," tvrdí Zima.

Štěnice se nejčastěji ukrývají v matracích, nábytku, mezi prádlem a povlečením, ale třeba i v knihách. Na dezinsekci, hubení štěnic, vydají koleje ročně téměř 350 tisíc korun. I přes občasné problémy se štěnicemi jsou ale studenti podle ankety se standardem kolejí vcelku spokojeni.

Potíže totiž vyvažuje dobrá cena za ubytování. Za dvojlůžkový pokoj se starším vybavením a sociálním zařízením studenti zaplatí zhruba 3000 korun měsíčně. Vybavení pokoje ale připomíná časy minulého režimu - postel, psací stůl, skříňka a polička. Jen některé mají kuchyňky či koupelny.

Za dvojlůžkový pokoj s novějším vybavením studenti zaplatí zhruba 6000 měsíčně. Podobnou částku pak stojí bydlení v pronajatém bytě v Praze. Studenti se ale musejí smířit s tím, že jich bude bydlet několik pohromadě.