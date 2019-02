Kouření škodí víc, než si myslíte. Třeba při léčbě rakoviny kůže!

Britští vědci z univerzity v Leedsu našli spojení mezi kouřením cigaret a nádorovými onemocněními kůže. A není to spojení pozitivní. Podle studie totiž kuřáci a bývalí kuřáci s rakovinou hůř bojují a mají nižší šanci, že po diagnóze přežijí následujících 10 let.

Kouření tabáku způsobuje, že tělo přestává bojovat se zhoubnými kožními nádory, tvrdí nová studie. A to není všechno - kuřáci a bývalí kuřáci mají navíc o 40 procent horší vyhlídku na to, že diagnózu přežijí po následujících deset let oproti pacientům, kteří nikdy nekouřili.

Podle vědců z univerzity v Leedsu to vypadá, že imunitní systém kuřáků na ohrožení reaguje, ale reakce je zkrátka méně efektivní. Proto je důležité se zlozvykem okamžitě přestat, obzvlášť pokud lidé onemocní melanomem, píše britský Daily Mail.

"imunitní systém je jako orchestr, má spoustu nástrojů. Náš výzkum naznačuje, že kouření umí narušit jeho souhru. Jednotliví hudebníci tak hrají dál, ale nejsou dobře sladění, popisuje vedoucí výzkumného týmu Julia Newton-Bishopová.

Vědci nicméně nespecifikovali, zda je škodlivé jakékoli množství tabáku či zda existuje nějaká minimální hranice. To nejspíš ukáží až další studie.