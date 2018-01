Lidé se rozloučili se Zedníčkem (†27): Smích střídal smutek a slzy

Lidé se dnes naposledy rozloučili s hercem Jakubem Zedníčkem. Ten tragicky zemřel na Nový rok při autonehodě na dálnici D1. Bylo mu teprve 27 let.

Poslední rozloučení s mladým hercem se konalo na Činoherní scéně Městského divadla Brno a bylo přístupné i veřejnosti. Rozloučit se přišly stovky lidí.

Mezi prvními přišla na místo rozloučení herečka Alena Antalová, která jen stěží skrývala slzy. S Jakubem se znala z Městského divadla v Brně, kde oba účinkovali.

Zedníčkova rakev byla umístěna uprostřed pódia. Na čestné stráži se kolem ní střídali kolegové a kamarádi.

"Milý hodný kluk a dobrý kamarád," vzpomínal na herce šéf muzikálového souboru brněnského divadla Petr Gazdík, který také vyzdvihl jeho největší role. "Kubíčku, budeš nám chybět, čest tvojí památce," dodal. Zároveň poprosil, aby lidé po skončení rozloučení osobně nekondolovali rodině, která si to nepřála.

Na poslední cestě zahrála Zedníčkovi cimbálová muzika. Zazpívali mu například lidovou písničku Bude večer, už zapadá slunéčko nebo Knockin' on Heaven's Door od Guns N' Roses.





Na plátně se promítaly fotky z Jakubova dětství i dospívání. Na nich bylo jasně vidět, že už od mládí měl herecké vlohy a nestyděl se je předvést. I v dospělosti si uměl užívat života a miloval sport. Co ale miloval ještě víc, byla jeho malá dcera. Nechyběly ani snímky se strýcem Pavlem, se kterým měl velmi blízký vztah.

"Jakub byla jako kometa, zářící, která se řítí vesmírem a neumí ubrat. Nikdo si neuměl dělat takovou legraci sám ze sebe jako on. V jeho společnosti se člověk cítil pořád jako na výletě na chalupě. Ze všeho dokázal smýt serióznost a zároveň neubrat na kvalitě. Kdyby našel tenhle papír v šatně, asi by se válel smíchy a začal by vám pantomimicky předvádět kometu nebo nějakou jinou pitomost. Budeš nám, Kubo, strašně chybět," řekl kolega Dušan Vitázek. Další členové souboru potom herci na rozloučenou zastepovali.

Nemohly chybět ani fotky a ukázky z představení, ve kterých Jakub účinkoval. A těch byla pěkná řádka. Jakub vystupoval jak v činohrách, tak v muzikálech. Jelikož si Zedníček zahrál také mnoho komických rolí, neubránili se smuteční hosté často smíchu.

"Je nespravedlivé, aby někdo zemřel v tak mladém věku. Mnozí tu událost nechápeme. Od začátku svého působení nás nepřestával udivovat neuvěřitelnou energií a kreativitou. Setkání s ním byla vždy plná dobré nálady a vzájemné úcty. Jeho odchod byl nemravně zbytečný," myslí si šéf činohry brněnského divadla Stanislav Moša.

V závěru posledního rozloučení se na jevišti shromáždili Zedníčkovi kolegové z brněnského městského divadla a zazpívali mu Here Comes The Sun od Beatles. Lidé aplaudovali vestoje.

Samotný pohřeb, kterého se účastní už jen rodina herce, se uskuteční ve 14 hodin v brněnském krematoriu. Zúčastní se ho i strýc Pavel Zedníček, se kterým Jakub účinkoval v zábavním pořadu Kurňa, co to je? O nehodě se dozvěděl na Floridě, kde chtěl s manželkou oslavit první výročí svatby.

Jakub Zedníček zemřel prvního ledna - jen půl hodiny po začátku roku. Na dálnici D1 jeho auto patrně dostalo smyk a narazilo do svodidel. Nehodu přežil, přelezl svodidla a začal přecházet přes dva protisměrné pruhy. Vstoupil ale do cesty dodávce. Na místě byl mrtvý.

Zedníček vystudoval brněnskou konzervatoř a s brněnským městským divadlem spolupracoval už během studií. Díky tomu navzdory svému mládí ztvárnil desítky postav. Mezi jeho prvními byla malá role v muzikálu Mary Poppins, kde zúročil své stepařské umění. Rozesmával publikum jako Buddy Walsh v oblíbeném muzikálu Donaha! Rád také vzpomínal na roli v Chicagu, při jehož zkoušení se setkal se svou životní partnerkou Lenkou Janíkovou. V březnu se jim narodila dcera Maya.