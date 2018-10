Lucie přiznala rozvod s Lukášem! Řekla, jak to bylo s cigaretami

Ve středeční Výměně manželek jsme mohli vidět rodinu z Prahy, kterou tvoří Lucie (26), Lukáš (27) a Nikolka (18 měsíců). Na druhé straně jsme se seznámili s Kristýnou (32), Mírou (39), Míšou (13), Honzou (11), Dominikem (8) a Mirečkem (3), kteří žijí v Kraslicích.

Pro Lucii byla Výměna tak otřesný zážitek, že se na ni snaží vůbec nevzpomínat. "Na to, co se tam v některých chvílích odehrávalo, nemám zrovna milé vzpomínky. Nevidím důvod, proč na to vůbec myslet," prohlásila Lucie.

Za nejhorší moment označila velkou hádku, která se mezi ní a Mírou strhla poté, co ji náhradní manžel osočil, že dala dceři cigaretu. Podle Lucie to ale bylo úplně jinak. "Jenže Míra mě vůbec nepustil ke slovu, abych to vysvětlila," doplnila.

Lucie prý netušila, že 13letá Míša kouří, proto neměla potřebu schovávat své cigarety. "V žádném případě jsem jí cigaretu nedala. Musela mi ji vzít, protože jsem je měla položené na okně. Já jsem ji ani s cigaretou neviděla, takže nevím, kde to vzniklo," vysvětlila Lucka.

Po konfliktu s náhradním manželem prý dokonce uvažovala o tom, že Výměnu ukončí předčasně. "Skoro jsem se zhroutila. Na jednu stranu jsem to chtěla skončit, ale na druhou jsem si říkala, že to byl možná jeho záměr. Tak jsem se ještě hecla," dodala.

Deset dní bez dcery Nikolky prý ještě nebyla, natáčení tak bylo o to těžší. Děti v druhé rodině si ale zamilovala. Dokonce chtěla kvůli nim s rodinou z Kraslic navázat kontakt, nikdo jí ale neodpovídal. "Mám Míšu na sociálních sítích, ale nepíše mi zpátky. Chtěla jsem se s nima bavit, protože mi děcka chybí. Ale nechce, tak se mi z toho svět nezhroutí," říká Lucka.

Právě děti podle ní navíc byly zodpovědné za pořádek doma. "Kristýna si na tom sice zakládala, ale z drtivé většiny to dělaly její děti. Samy mi to říkaly, navíc šly často vysávat nebo vytírat bez jediného slova. Nemohla to být přetvářka jen na deset dní, na to jsou moc malé," myslí si Lucie.

Kristýna se podle ní o byt tolik nestarala. Prach prý naposledy utírala Lucie, než na deset dní odjela. "Navíc mi špinavou mikrovlnku vydrhla drátěnkou, takže mi ji zničila a já si musela koupit novou. Ta jejich výchova, že děti nemohly ven, dokud neuklidí, se mi nelíbila. Mají mít zodpovědnost, ale dětství mají jen jedno," doplnila.

Po natáčení se u Lucie s Lukášem změnilo hodně. Každý už bydlí jinde, navíc se rozvádí. "Vzniklo to po vzájemné dohodě, řekli jsme si, že už to takhle dál nejde, takže spolu už ani nežijeme. Výměna na to vliv neměla, stalo by se to tak jako tak. Naopak trochu pomohla, ale pak se vše vrátilo do stejných kolejí," vzpomíná Lucka.

V následujících týdnech by měli vyřešit péči o dceru, která zůstává s maminkou a tatínka zatím vídá jednou za dva týdny o víkendu. "Nemám žádnou novou lásku a delší dobu žádný nový vztah nechci. Nejdřív se musím postarat o Nikolku a chlapi ať mi teď vlezou na záda," prohlásila Lucie.

Podle jejího bývalého partnera se ale toho tolik nezměnilo. "Momentálně to nevnímám, že by se něco zásadního měnilo. Ale obecně jsem jiný v přístupu ke všemu. Takový to "chce se mi, nechce se mi", to už neexistuje. Prostě máme dítě a máme rodinu, takže se to udělat musí," uvedl Lukáš.

V kontaktu s druhou rodinou prý není, v něčem s Kristýnou ale souhlasil. "Něco už ale bylo moc. Já jsem se divil, že pomalu ani nechtěla jít ven, aby si prohlídla Prahu. Ve výchově bychom se ale shodli. Třeba v tom, aby Nikolka jedla u stolu a neběhala s jídlem po celém bytě," doplnil Lukáš.

Co dalšího Lucie s Lukášem prozradili? Dozvíte se na Nova.cz!