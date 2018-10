Lucka zbila moje děti, tvrdí Marie. Kdybych ji potkala, tak ji zabiju!

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu z Tábora, kterou tvoří Marie (33), Jirka (38), Sharlotte (10) a dvojčata Samuel (6) a Vanessa (6). Na druhé straně jste se seznámili s Luckou (32), Pavlem (33) a Williamem (3), kteří žijí ve Veselí nad Lužnicí.

Po Výměně se toho u Marie a Jirky příliš nezměnilo. "Nic moc nám to nedalo, vzalo nám to deset dní spolu," popsali partneři. "Otevřelo mi to oči, nenapadlo by mě, že máma od dítěte to může mít takhle na salámu," dodala Marie.

Oba si prý jen potvrdili, že k sobě patří a že nic měnit nechtějí. "Dokonce jsem se stihli od té doby zasnoubit. Svatba bude příští rok v létě. Chceme to hodně neformálně. Žádné bílé šaty, žádný oblek, žádný kostel ani úřad. Domluvili jsme se, že půjdeme v maskáčích. Budeme se brát v kempu, budeme opékat prase, přijede nám tatér vytetovat prstýnky, abychom je měli na furt. Kdo přijde v kravatě, toho na ní oběsíme," popsali svou vysněnou svatbu.

Kvůli svému vzhledu se prý velmi často setkávají s kritikou, někdy se ale najdou i lidé, kteří je příjemně překvapí. "Šli jsme do obchodu a přišla k nám paní, že se nám omlouvá, protože vůči nám měla předsudky, ale smekla před námi, jak se staráme o děti," pochlubila se Marie.

Na druhou manželku Lucku nevzpomínají příliš v dobrém. "Lucka by si měla uvědomit, že dítě má jen jedno dětství a podruhé to s dítětem už zažít nemůže. Má syna alergika a klidně má doma kočky. Do manuálu mi napsala jen odstaveček o tom, že má alergii, ale tři stránky o kočkách. Kdyby se takhle rozepsala o synovi, nebyla bych z toho tolik paf," popsala Marie.

Lucka prý v náhradní rodině úklidu moc nedala, maximálně tak umyla nádobí. Nedodržovala prý ani manuál, a starat se tak hodně musel Jirka. Když přišel večer domů nejenže děti ještě nebyly v posteli, ale nebyly ani po večeři nebo vykoupané.

To ale nebylo všechno, Marie se po Výměně dozvěděla, že když děti nechtěly spát, Lucka je dokonce bila! "Dala mým dětem na zadek, což neudělám ani já. Podle mě tahle výchova nefunguje a už vůbec se nesmí cizí člověk dotknout mého dítěte. Když jsem to zjistila, málem mě trefil šlak. Bály se to říct i Jirkovi. Zvedla jsem telefon a volala Lucce. Ta byla arogantní, řekla, že si to zasloužily a pak mi položila telefon. Chápu, kdyby na ně zvedla hlas, aby je srovnala, ale tohle přehnala," rozčilovala se Marie.

To vytočilo i Jirku. "Ve mně se v tu chvíli probudila totální nenávist. Ženský nebiju, ale ona by ode mě normálně dostala," tvrdí. "Kdybych se s ní chtěla setkat a vyříkat si to, tak vím, že ji zabiju," přidala se Marie s tím, že oni sami děti trestají tím, že jim něco zakážou.

Mají také podezření, že Lucka během natáčení neoprávněně používala telefon. "Lucka koukala přes telefon mojí dcery na facebook. Zarazilo mě, že já jsem k dispozici žádný telefon neměla, nemohla jsem ani zapnout počítač bez toho, aniž by u toho byl někdo ze štábu," postěžovala si Marie.

Jirka Lucce prý doma nechal telefon proto, aby se mu případně mohla dovolat do práce. "Rozhodně ne proto, aby si tam nainstalovala facebook," řekl. V pravidlech přitom podle partnerů je, že měla být bez kontaktu se svými přáteli. "Přišli jsme na to až po skončení pořadu. Na co by si ho tam stahovala, kdyby nechtěla s nikým komunikovat," ptali se.

O Pavlovi si oba myslí, že se Lucky bojí. "Pavel je hrozně uťáplej, bojí se svého názoru. Bojí se cokoli říct, aby jednu nechytl. Nic neudělá bez jejího souhlasu," řekli.

