Mají být PET láhve vratné? Češi v tom mají jasno! ANKETA

Kdyby byly PET lahve zálohované, devět z deseti Čechů by je vracelo do obchodu. Vyplývá to z výzkumu, který provedla agentura Ipsos. Čechy by nejčastěji motivovala záloha ve výši 3 nebo 5 korun za jednu lahev.

Češi patří v Evropě ke vzorným třídičům odpadu, a pokud by byly plastové lahve zálohované, poctivě by je nosili na sběrná místa. Z výzkumu agentury Ipsos vyplynulo, že vracet vypité plastové lahve do obchodu je ochotno 86 % oslovených.

Anketa Vraceli byste PET lahve, kdyby na ně byla záloha? Ano, pokud by byla záloha dostatečně vysoká 56 663 hlasů Ano, i třeba za korunu 33 383 hlasů Ne 9 100 hlasů Nevím / Je mi to jedno 2 20 hlasů Hlasovalo 1166 lidí.

"Důležité je podívat se na podíl těch, kteří vyjádřili rozhodný souhlas, a těch bylo 61 %, což je poměrně vysoký podíl. Vracet použité lahve do obchodu jsou ochotnější lidé s vyšším vzděláním a příjmem, kteří jsou obecně více environmentálně uvědomělí," dodává k výsledkům Tomáš Macků, ředitel komunikace Ipsos.

Zatímco vysokoškoláků je ochotných vracet prázdné PET lahve 67 %, u lidí se základním vzdělání je to jen 54 %. Naopak příliš se neliší názor na vracení PET lahví u mužů a žen, kde z mužů odpovědělo 60 %, že by lahve vraceli, u žen to bylo o procento více.

Ti, kteří by lahve vraceli, nejčastěji odpověděli, že by je k vracení motivovala záloha ve výši 3 Kč (28 %) a 5 Kč (29 %). Desetině oslovených by pak stačilo, kdyby za vrácenou lahev dostali jednu korunu. Muži by chtěli větší zálohu, průměrně odpovídali, že by je k vracení lahví motivovalo 5,7 Kč, u žen to bylo v průměru jen 4,9 Kč.

Pro výrobce je plast cenným materiálem. "Rozhodně by neměl být na jedno použití. Věříme, že že zavedení zálohového systému nám umožní tento materiál použít na výrobu nových lahví, a to lokálně, tedy v rámci České republiky," uvedl ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale.

K zavedení záloh na PET lahve možná v Česku pomůže nový plán Evropské unie. Evropský parlament a Evropská rada se dohodly na omezení jednorázových plastů. EU chce dosáhnout i toho, aby v roce 2029 bylo o 90 % plastových lahví v EU recyklováno. Jednou z možností, jak lidi k poctivějšímu třídění lahví přimět, je právě zavedení záloh.