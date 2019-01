Mámy po návratu do práce zuří. Kvůli neznalosti přicházejí o tisíce

Rodiče dětí do 4 let, kteří se po rodičovské dovolené vrací do práce, by se měli mít na pozoru, aby nepřišli o peníze. Pokud totiž dostanou výpověď a včas se nepřihlásí do evidence úřadu práce, mohou dostat až o 12 tisíc nižní podporu v nezaměstnanosti, než by jim jinak náležela.

Už spoustě rodičů se stalo, že po skončení rodičovské nastoupili zpátky do zaměstnání, kde jim ale řekli, že už pro ně vlastně práci nemají, a z organizačních důvodů je propustili. Pokud takoví lidé nechtějí zůstat úplně bez peněz, nezbude jim nic jiného, než se přihlásit na úřad práce. Když to ale neudělají do tří pracovních dní, mohou být nepříjemně překvapeni výší podpory.

"Pokud se rodič, který byl před posledním zaměstnáním na rodičovské dovolené a jehož dítě ještě nemá 4 roky, nepřihlásí na úřadu práce do tří pracovních dnů, automaticky se to bere tak, že se po skončení zaměstnání vrátil k péči o dítě do 4 let," vysvětluje Veřejný ochránce práv.

Místo toho, aby mu byla vypočítána podpora v nezaměstnanosti z průměrného měsíčního výdělku v posledním zaměstnání, bude se pro výši podpory brát jako poslední doba zaměstnání péče o dítě do 4 let. "Podpora je pak jen v minimální výši – pro rok 2018 šlo o částku 4 315 Kč první dva měsíce, 3 452 Kč druhé dva měsíce a 3 164 Kč v dalším období," píše Veřejný ochránce práv.

Pokud by se rodič přihlásil na úřadu práce do tří pracovních dní od skončení pracovního poměru, evidence by přímo navazovala na zaměstnání a podpora by se počítala ze skutečné průměrné měsíční mzdy. Rozdíl v takovém případě je až 12 tisíc korun, nejvyšší možná podpora v nezaměstnanosti totiž v současnosti je 16 682 korun.

"Nejde o chybu zákona, spíš o případ, kdy se neznalost opravdu nevyplácí,“ shrnuje problém ombudsmanka Anna Šabatová a dodává: "Už před čtyřmi lety jsme upozorňovali rodiče vracející se do zaměstnání, aby si na to dávali pozor. Případy takto postižených rodičů ale nejsou ojedinělé a stále se opakují."