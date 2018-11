Máte problémy s exekucemi? Ptejte se právníka, jak se bránit!

Téměř 900 tisíc lidí má v Česku alespoň jednu exekuci, přibližně 150 tisíc jich má více než deset. Už brzy by ale na oddlužení mělo dosáhnout daleko více lidí. Co je pro to potřeba udělat? A jak se bránit neoprávněným exekucím? Nejen na to budou od 20:15 odpovídat právníci v chatu na TN.cz.

Zbavit se snadněji dluhů a pomoci lidem vrátit se do normálního ekonomického života by měla novela insolvenčního zákona, kterou koncem října schválili poslanci. Ta především zmírňuje podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu. V nejbližší době ji dostane na stůl Senát.

"Cílem novely bylo zpřístupnit osobní bankrot co nejširšímu okruhu dlužníků, i těm, kteří neprokážou schopnost splatit za 5 let alespoň 30 % svých dluhů - především lidem v dluhové pasti čelícím vícenásobným exekucím," vysvětluje právník Vratislav Urbášek z advokátní kanceláře Urbášek& Partners.

Předloha novely počítá se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky, u seniorů se tato hranice snižuje na tři roky.

Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Vstup do osobního bankrotu by byl navíc zamítnut, pokud by splátky stačily jen na měsíční asi tisícikorunovou odměnu insolvenčnímu správci.

Odpadá tedy dosavadní podmínka splacení alespoň 30 % dluhů během pěti let. Neziskovým organizacím pomáhajícím zadluženým lidem to přesto nestačí. Podle nich by měl na oddlužení dosáhnout v podstatě každý, a to bez ohledu na to, zda nakonec něco splatí. Zástupci věřitelů naopak apelují na osobní odpovědnost každého člověka a zásadu, že dluhy se mají platit. Obávají se poškození věřitelů, kterým nebude splaceno ani dosavadní minimum.

Co je nutné udělat pro to, abyste mohli osobní bankrot vyhlásit? Jak se bránit exekutorům? A co dělat, pokud vám exekuce přijde neoprávněná? Nejen na to bude odpovídat právník Vratislav Urbášek od 20:15 na chatu na TN.cz. Otázky mu můžete posílat už nyní!