Michal byl jako tyran, svěřila se Irina. Promluvila o obtěžování

Ve středu večer jste mohli sledovat další díl oblíbené reality show Výměna manželek. Irina se dostala do rodiny despotického Michala, který jí celých osm dní dával pořádně zabrat. Jak na natáčení vzpomíná a co si o náhradním manželovi myslí?

V premiérovém díle Výměny manželek jste viděli rodinu z obce Malonty, kterou tvoří Míša (23), Michal (34) a synové Sam (5), Tadeáš (2,5) a Danísek (1,5). Na druhé straně jste se seznámili s Irinou (30), Alexem (31) a synem Danielem (2), kteří žijí v Ostravě.

Irina na natáčení příliš v dobré nevzpomíná. "Ze začátku to byla sranda, nebrali jsme to vážně. Když se ale změnily podmínky, z Michala byl úplně jiný chlap. Bylo psychicky těžké to přežít," popsala.

I když tvrdí, že se mají s Alexem pořád stejně rádi, změny u nich v rodině po Výměně přesto nastaly. "Trošku se změnilo to, že jsem pochopila, že jsem se k synovi chovala, jako by byl ještě miminko, a dělala jsem spoustu věcí za něj. Teď už vím, že to může udělat sám – sám se obléká, šel do školky a chválí ho tam," pochlubila se Irina.

Nejhorší z celé Výměny pro ni byla první hádka s Michalem. "Bylo to pro mě těžké, protože moje dětství bylo plné hádek. Nezažívala jsem to jako manželka nebo žena, ale jako dítě. Kdybych byla s dětmi samotná, bez Michala, bylo by to perfektní. On byl jako tyran," svěřila se žena.

Po skončení Výměny si druhou rodina našla na facebooku a chtěla s nimi vše v klidu probrat. !U osmi očí jsem byla nervózní a nechtěla je poslouchat. Napsala jsem Michalovi, jestli si nechce ještě jednou promluvit, ale napsal mi, že s námi nemá o čem mluvit. Za pět minut mi psala Míša, že obtěžuju jejího chlapa, takže jsem pochopila, že to nejsou lidi, kteří myslí zdravě a normálně," myslí si Irina.

Pro Alexe byl nejhorší úplně poslední den. "S Míšou se nedalo mluvit, pořád křičela. První dny jsem bral srandovně, že taková je, ale poslední den už mě to přestalo bavit," vzpomínal. O Michalovi si myslí, že není normální. "Kdybych ho znovu viděl, nevím, co bych mu udělal. Oni jsou oba stejní," zakončil Alex.

Nestihli jste středeční díl Výměny manželek v televizi? Pustit si ho můžete zdarma na NOVA Plus. Všechny díl jsou ke zhlédnutí na VOYO.