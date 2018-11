Lídři EU podpořili dohodu o brexitu, trvalo to jen půl hodiny

Premiéři a prezidenti 27 zemí Evropské unie podpořili návrh dohody o odchodu Británie z EU i politickou deklaraci o budoucích vztazích. Na twitteru to uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk. Podpora obou dokumentů se na dnešním mimořádném summitu EU očekávala; šéfům států a vlád zabralo rozhodnutí přibližně půl hodiny.

Rozsáhlá smlouva na 585 stranách textu upravuje okolnosti samotného brexitu, týká se například udržení práv občanů EU v Británii po jejím odchodu z bloku či vyrovnání britských finančních závazků vůči unii. Kromě jiného řeší také přechodné období po brexitu do roku 2020.

Šéfové států a vlád dnes na krátkém jednání k brexitu přijali závěry, v nichž vyzvali příslušné instituce, aby udělaly kroky potřebné k ratifikaci smlouvy tak, aby mohla platit od 30. března 2019, tedy od chvíle, kdy Británie přestane být součástí unie.

O smlouvě bude nyní jednat europarlament, zřejmě v lednu, a po jeho souhlasu se očekává, že dokument oficiálně potvrdí Rada EU, tedy členské země bloku.

Na britské straně už s textem dohody souhlasila - byť za cenu několika rezignací - britská vláda. Premiérku Theresu Mayovou ale ještě čeká složitý úkol: prosadit smlouvu ve skepticky naladěném britském parlamentu.

Zástupci sedmadaveti členských zemí dnes při příchodu na summit zdůrazňovali, že ač brexit není důvodem k radosti, je dosažený text dohody nejlepší možný a britský parlament by jej měl schválit. Vyjádřil se tak například nizozemský ministerský předseda Mark Rutte či třeba také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Ten upozornil, že dohoda je výsledek půldruhého roku složitých jednání a EU nebude své základní postoje v žádném případě měnit. Spekulovat politici při příchodu příliš nechtěli o dalším postupu, pokud by britská sněmovna dohodu odmítla. V takovém případě by hrozilo, že Británie 29. března 2019 z EU odejde formou takzvaného "tvrdého brexitu", tedy bez dohody a se všemi negativními dopady na hospodářství i vztahy.