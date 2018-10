Míra odhalil temné tajemství Lucie! Tohle náhradní manželce přeje

V premiérové Výměně manželek jsme viděli rodinu z Prahy, kterou tvoří Lucie (26), Lukáš (27) a Nikolka (18 měsíců). Na druhé straně jsme se seznámili s Kristýnou (32), Mírou (39), Míšou (13), Honzou (11), Dominikem (8) a Mirečkem (3), kteří žijí v Kraslicích.

Kristýna i Míra na natáčení vzpomínají v dobrém. A to i přesto, že jejich náhradní protějšky byly úplně jiné a také rozdílně vedly domácnost. "Beru to jako další zážitek. Vzpomínám na to vcelku v dobrém, i když někdy byla legrace," prohlásil Míra.

"Legrací" zřejmě myslel situace, kdy se s Lucií nepohodl. Největší hádka se strhla poté, co Míra zjistil, že Honzík nebyl v posteli, kdy měl. "Lucie si ho dovolila vzít do obýváku, kde celých deset dní vegetila. Já jsem si šel zakouřit a ani jsem nevěděl, že byl schovaný ve stole. Naštvalo mě, že si tohle dovolí cizí člověk," vysvětlil Míra.

Připomeňte si hádku Míry s Lucií:

Lucka mu prý od začátku nesedla, navíc se mu svěřila, že bere léky proti bolesti zad, což mu vadilo. "Zůstaly mi na starost čtyři děti, tudíž jsem nechtěl, aby mi člověk, který bere hypnogeny, fungoval kolem dětí. Zůstane pro mě postrachem okolí. Navíc mi podrývala autoritu, to mě dodnes mrzí," doplnil Míra.

V druhé rodině podle něj i podle Kristýny chyběla láska. "My jsme pravý opak, máme se víc rádi, víc držíme spolu. I když na děti umím řvát, umím je taky pomazlit. Oni mi nepřijdou ani jako rodina. Ta malá si běhá, kde chce, rodiče si sednou k počítačům a zajímají je jen hry," prohlásila Kristýna.

Lukáš se navíc podle ní přetvařoval, hlavně ve vztahu k Nikolce, když ho zrovna natáčely kamery. "Měla jsem z toho pocit, že to dělá, aby působil dobře v televizi. Přitom Lucka v manuálu psala, že Lukáš přijde z práce a zajímá ho jen počítač. Přede mnou se ale věnoval malé, jako by to dělal každý den," dodala Kristýna.

Ani Lucka ale podle druhé manželky není svatá. "Měla by na všechno víc dbát. Venovat se holčičce i domácnosti. V manuálu psala, že by byla ráda, kdyby Nikolka věděla, co je oběd a večeře. To jsem jí naučila za jeden den. Jenže jak to má Nikolka vědět, když máma nevaří a jen jí něco hodí na stůl," říká Kristýna.

Žádné změny prý v rodině Kristýny a Míry nenastaly. "My jsme rodinou a tou jsme taky zůstali. Fungujeme stejně jako před Výměnou. Moje žena je pro mě dokonalý člověk a není potřeba nic pilovat. Rodina není o tom, že si uděláte dítě a tím to hasne. U nás jsou děti na prvním místě," uvedl Míra. "Člověk jim to ale i přeje, aby se sblížili a byli rodina. Třeba se to teprv učí," dodal.

Ale Kristýna šla do Výměny s touhou změnit alespoň jednu věc. "Jsem hodně výbušná a někdy na děti řvu, to mě mrzí. Ale je to pořád stejné. Děti jsou čtyři a dají zabrat, takže někdy prostě vybouchnu," prohlásila Kristýna. Manžel ale ví, jak ji uklidnit - obdaruje ji květinou nebo bonboniérou.

Co ještě Kristýna s Mírou na druhou rodinu prozradili? Dozvíte se na Nova.cz! Pokud jste neviděli poslední díl Výměny manželek, můžete si ho pustit na NovaPlus. Všechny epizody jsou ke zhlédnutí na VOYO.