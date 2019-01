Mohl nás zabít a ani se neomluvil! Emma popsala nehodu s princem

Emma, pro kterou byl uplynulý rok velmi obtížný, když se jí rozpadlo manželství a přišla o práci, jela ve vozidle značky Kia na sedadle spolujezdce. Auto patřilo její kamarádce, která řídila a ve voze měla ještě devítiměsíční miminko.

Z vedlejší silnice se ale náhle rozjel Range Rover řízený sedmadevadesátiletým manželem britské královny a obě auta se srazila. "Viděli jsme ho asi na 150 metrů, najednou se rozjel. Je tam limit 60 mil v hodině, ale má kamarádka nejela ani 50tkou. Pořád jsem si myslela, že on zastaví, ale ne," popisuje nehodu.

"Všechno se to odehrálo jako zpomaleně. Sledovala jsem to druhé auto, když jsme se blížili, poznala jsem, že ho řídí starší řidič. Moje kamarádka brzdila a vypadala, že má všechno pod kontrolou, ale já byla vystrašená a pak jsme se srazili.

Nemyslím, že nás to roztočilo, ale prostě nás tlačil před sebou přes silnici. Nevěřila jsem tomu, byl to šok," popsala Emma nehodu pro list Sunday Mirror.

Její kamarádka volala na lidi, kteří přiběhli obětem nehody pomoci, aby dostali ven z auta její dítě. Emma prozradila, že ji ani nenapadlo, že to byl princ Philip a také myslela na dítě, které s nimi v autě cestovalo.

"Nevšimla jsem si, že moje strana schytala ten nejhorší náraz. Nějaký muž otevřel dveře, ale já na něj křičela, že vzadu je dítě, které musí dostat ven první. Pak se ale všichni přesunuli k druhému autu a já začala panikařit, že na mě zapomenou.

Cítila jsem se v pasti, těžko se mi na to vzpomíná. Nikdy jsem neměla nic zlomeného, ale cítila jsem, že moje zápěstí je zlomené. Hrozně to bolelo," popisuje chvíle po nehodě.

Když dostali Emmu z auta, jedna ze svědkyň jí přišla říct, s kým se srazili. "Paní přišla a říkala: Víte vy, kdo to je? Myslela jsem, že nějaký starší muž, ale ona řekla: To je princ Philip!" uvedla Emma. U její kamarádky i prince vyloučila dechová zkouška alkohol. Princ vysvětloval, že z vedlejší vjel na hlavní silnici proto, že jej oslnilo slunce, to Emma rozporuje. Vadí jí také, že se jí princ údajně stále neomluvil.

"Mám štěstí, že jsem naživu a on neřekl ani promiňte. Byl to tak traumatizující a bolestivý zážitek a já od královské rodiny čekala víc. Mohlo to být mnohem horší. Princ Philip řekl svědkům, že ho oslnilo slunce, ale nechápu, jak by to mohla být pravda, když bylo zataženo," tvrdí Emma.

Emmě, která má po nehodě zlomenou ruku a nosí sádru, se podle jejích informací měl chtít princ omluvit už na místě. "Někdo mi řekl, že mu to hodně lidí z jeho doprovodu rozmlouvalo. Nevím to jistě, ale jsem zmatená," řekla.

Královské rodině ale vyčítá, že žádná oficiální omluva údajně stále nepřišla a to i přesto, že palác uvedl, že se princ soukromě s dalšími účastníky nehody spojil a vyměnili si přání brzkého uzdravení.

"Mám ráda královskou rodinu, ale cítím se ignorovaná a odmítnutá a v bolestech. Znamenalo by to pro mě hodně, kdyby mi princ Philip řekl, že je mu to líto, ale nevím, jestli mu to vůbec je líto. Co by mu a královně udělalo, kdyby mi poslali dopis a třeba květiny?" ptá se zraněná žena.

Podle ní dostala v sobotu zprávu, aby s nikým nemluvila a očekávala telefonát z paláce. "Vím, že královna je zaneprázdněná dáma, ale z toho, že by mi zavolala, jsem byla opravdu nadšená. Místo toho mi zavolala policie. Zpráva, kterou mi vyřídili, ani nedávala smysl. Řekli, že královna a vévoda z Edinburghu by se mi rádi připomněli, to není omluva ani přání brzkého uzdravení," smutní Emma.

Více o nehodě v reportáži: